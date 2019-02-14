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金門美麗海岸嗚咽 馬山山后海灘現油汙

最新更新：2019/02/14 20:11
金門馬山到山后沿線海岸14日發現大量油汙泥塊，隨著潮水沖刷四處擴散，潔淨的海灘留下一堆堆黑色濃稠的油漬，其中又以山后到船型堡一帶最嚴重。（金門國家公園提供）中央社記者黃慧敏傳真　108年2月14日
金門馬山到山后沿線海岸14日發現大量油汙泥塊，隨著潮水沖刷四處擴散，潔淨的海灘留下一堆堆黑色濃稠的油漬，其中又以山后到船型堡一帶最嚴重。（金門國家公園提供）中央社記者黃慧敏傳真　108年2月14日

（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）金門馬山到山后海灘今天發現大量油汙泥塊，範圍綿延約3公里，連新近開放的景點船型堡海灘也遭殃。金門國家公園管理處初判是過經過這個海域的貨船沿途排放廢油造成。

金管處協同縣環保局、金沙鎮公所下午緊急派員清除，並將循兩岸交流平台通報對岸加強汙染管制，嚴防類似情事再度發生。

風景優美的馬山到山后沿線海岸，今天上午陸續有民眾發現汙油漂上灘岸，隨著潮水沖刷四處擴散，在潔淨的海灘留下一堆堆黑色濃稠的油漬，其中又以山后到船型堡一帶最嚴重。

金管處獲報後立即派員到現場清除油汙泥，金沙鎮公所、金門縣環境保護局等相關單位人員也主動到現場緊急清理，防止油汙擴大，希望以最快速度恢復原有景觀。

金管處與縣環保局研判經過當地海域的船舶，將艙底沉積的汙油偷偷排放入海，造成大範圍汙染，未來幾天仍可能再隨潮水沖刷上岸，情況令人憂心。金管處表示，近日還將持續追蹤海岸沿線並進行清除作業

金管處表示，金門海岸擁有豐富的生態資源，而且海洋生態保育是全球關注的焦點議題；由於當地海域是金門傳統漁場之一，且近年常有國際保育類鯨豚發現的紀錄，將協調金門海巡隊加強海上巡邏，並依循兩岸交流平台通報對岸海事單位宣導改進。（編輯：管中維）1080214

金門馬山到山后海灘14日發現大量油汙泥塊，範圍綿延約3公里，金門國家公園管理處協同金門縣環保局、金沙鎮公所緊急派員清除，並將循兩岸交流平台通報對岸加強汙染管制。（金門國家公園管理處提供）中央社記者黃慧敏傳真　108年2月14日
金門馬山到山后海灘14日發現大量油汙泥塊，範圍綿延約3公里，金門國家公園管理處協同金門縣環保局、金沙鎮公所緊急派員清除，並將循兩岸交流平台通報對岸加強汙染管制。（金門國家公園管理處提供）中央社記者黃慧敏傳真　108年2月14日
風景優美的金門馬山到山后沿線海岸，14日陸續有民眾發現汙油漂上灘岸，隨著潮水沖刷四處擴散，在潔淨的海灘留下一堆堆黑色濃稠的油漬。（金門國家公園提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年2月14日
風景優美的金門馬山到山后沿線海岸，14日陸續有民眾發現汙油漂上灘岸，隨著潮水沖刷四處擴散，在潔淨的海灘留下一堆堆黑色濃稠的油漬。（金門國家公園提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年2月14日
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