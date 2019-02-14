彰化家扶義賣燈籠被回收 業者不忍追究

（中央社記者吳哲豪彰化14日電）一名參與彰化家扶中心義賣燈籠作為助學金的店家今天表示，其義賣的2大箱紙燈籠不翼而飛，疑被一名婦人搬走後，當成資源回收物品賣掉。他不會追究，只希望大家支持義賣。

彰化家扶中心每年都會在元宵節前義賣燈籠，在彰化縣內各鄉鎮尋找店家，擺攤進行義賣，義賣所得作為彰化家扶中心扶助兒童的助學金，今年彰化縣境內約有30處地點擺攤義賣。

員林市一間販賣當歸鴨肉麵線的店家提供店門口，讓彰化家扶中心的社工義賣紙燈龍。店家藍姓業者說，昨天上午他把2箱紙燈籠放在店門口桌子底下，傍晚發現燈籠不翼而飛，他透過監視器畫面發現，有一名婦人把2大箱的紙燈籠搬走，因此，在臉書貼文盼網友幫忙把燈籠找回來。

藍姓業者表示，在臉書貼文後沒多久就有資源回收站的業者與他聯絡，指有婦人拿紙燈籠來賣，應該是他遺失的義賣紙燈籠，對方說要自掏腰包捐出新台幣3000元作善事，希望減少家扶中心的損失。

藍姓業者說，由於平時會把不要的紙箱放在店門口，讓人撿走拿去作資源回收，婦人可能誤以為放在桌子下的2箱紙燈籠也是廢棄物，才會把東西搬到資源回收場賣掉。他不會追究，今天家扶社工也再拿2大箱紙燈籠來義賣，希望大家發揮愛心，幫助家扶中心的家扶兒。（編輯：戴光育）1080214