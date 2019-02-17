徐鼎鈞愛吃草莓 從室內設計轉變成溫室農戶

草莓種植過程常施用農藥、驅蟲劑，以致影響口感，從事室內設計20年的徐鼎鈞因愛吃草莓而投入有機種植草莓，還自己設計溫室，成就自己的草莓人生。（新北市農業局提供）中央社記者王鴻國傳真 108年2月17日

（中央社記者王鴻國新北17日電）草莓常須噴灑農藥和驅蟲劑才能維持產量，農友多不考慮以有機方式種植，但從事室內設計20年的徐鼎鈞卻因愛吃草莓而投入有機種植草莓，還自己設計溫室，成就自己的草莓人生。

農場主人徐鼎鈞愛吃草莓到了解草莓，常懷念起童年回憶裡草莓的美好滋味，但因草莓在種植過程常施用農藥、驅蟲劑，以致影響口感，因此決定自己種讓人吃得安心的草莓。

徐鼎鈞從事室內設計20年，甚至連診所的設計也做過，不僅要考慮醫護及病患動線流暢，還包括X光室等特殊設計配置，但投入農業後，同樣室內設計專業也可運用在溫室的設計。

他表示，溫室設計好壞影響很大，他的草莓採高架種植，因此，除了考量植栽及溫室間的行距及間距，還要配合如何取得陽光照射並讓植物易吸收，才能讓溫室內的種植株數達到最大化及效率化。

尤其是農業缺工嚴重，好的動線設計，也讓人員能一趟走完的絕不多走，以減少體力及資源的浪費。就連澆灌系統也是自幾近沙漠地區般乾旱的以色列引進，讓植株滴灌上更有效率。

他表示，他在農業是半路出家，曾到農委會「農民學院」學習，再加上四處參訪摸索，竟讓他拼湊出獨特的種植技術，而他選擇的品種就是小時候記憶的草莓，這是從日治時期引進並於民國69年正式命名為「桃園1號」的「豐香草莓」。

他表示，豐香草莓甜度與口感俱佳，但因為不好照顧及病蟲害多，再加上熟成慢，一般農友不喜歡栽種，也使得從各地「豐香」種植面積逐年減少，大多數人改種好種又大顆「香水」，但兩者的口感差別很大。

徐鼎鈞表示，透過新北市農業局的輔導，幾乎投入所有積蓄，104年底在林口架棚試種草莓，特別以架高的方式將草莓種在從國外引進的泥炭土裡，同時採用植物性的有機肥料和山泉水，成效相當不錯，到今年已經有11棚溫室，可採收約3萬多株草莓。

除此之外，他還堅持草莓採收後必須全程低溫處理，除了立刻將草莓送進5至10度的冷藏室包裝，宅配時也使用低溫車配送，用心嚴格的把關，也是讓他種的草莓大受歡迎的根本原因。

畢竟以有機方式種植的收穫量本來就不多，雖然有機草莓價格比市面上的草莓貴上五成，但仍有許多人搶著預購，也顯示他的草莓獲得消費大眾肯定。也因為高品質與好口碑，每年生產的草莓都不夠賣，甚至還欠去年預購的客戶。同時也有農業單位將提報他為「亮點青農」，這些都是他感到驕傲的成就。（編輯：方沛清）1080217