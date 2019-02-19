鄭文燦：年改過程應給現職警察更多保障

桃園市長鄭文燦（右）19日針對年金改革議題表示，因退休俸計算以本俸為主，警察的本俸較低，受到年改衝擊更大，因此盼政府做好社會溝通，並提供現職警察更多保障。（桃園市政府提供）中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年2月19日

（中央社記者邱俊欽桃園19日電）桃園市長鄭文燦今天表示，警察在年金改革的計算上，是用本俸做為計算標準，他認為應該要給現職警察更多保障。

鄭文燦上午慰勉桃園警分局同仁在18小時內快速偵破外籍移工鬥毆死傷事件，並將7名涉案外籍移工全數逮捕到案。

鄭文燦說，桃園的外籍移工眾多，工廠加上看護的外籍移工約11萬人，但桃園在6都中的外籍移工犯罪率是最低的，這要歸功市警局團隊。

針對年金改革對警察人員公平性議題，鄭文燦說，警察因為本俸比較低，但年改的計算是用本俸，所以他特別提出應該給現職警察更多保障。

鄭文燦說，行政院在上個月宣布警察就醫就診，例如到榮總、衛生福利部各級醫院，可以享受跟榮民一樣的優惠，這就是一個很重要的起點。

他說，警勤加給從民國84年到現在都是新台幣8000餘元，20幾年都沒有調整，現在可以思考如何調整，讓警察同仁得到更多保障，希望在改革過程能夠更細緻。

鄭文燦說，年改的價值及意義是在年金永續，能夠讓國家付得起、退休領得到，也能夠希望這一代領得到，下一代也能領得到，對於警察薪資結構的特性，這部分政府已經看到了，相信都會做很好的討論與必要的調整。

但鄭文燦說，年改的社會溝通被一些假資訊誤導，所以社會溝通是不成功的，但仍必須要肯定年改對維護國家財政永續經營的價值，「社會溝通很重要，改革的布局也很重要」。

桃園市17日發生越南籍移工因口角嫌隙，發生持刀械鬥事件，造成1死1傷，經桃園警方全力追緝，將7名涉案移工逮捕到案，並依殺人罪嫌，移送檢方偵辦。（編輯：方沛清）1080219