工程會要追回焚化廠補助款 台東縣府：主委誤會了

（中央社記者李先鳳台東縣21日電）行政院工程會將召開全國閒置列管公共設施會議，傳出對台東縣焚化廠活化為環境教育中心有意見，要追回補助台東縣府的21億。台東縣環保局長謝清泉對此說，「主委誤會了」。

謝清泉表示，當初是配合中央「一縣市一焚化廠」而配合興建焚化廠，後來因垃圾量不足無法啟用，經過仲裁後在民國101年底與中央達成協議「備而不用」，並同意依原政策計畫每年補助興建經費，若工程會要收回補助，對台東縣政府將是無法負擔的財務黑洞。

謝清泉說，行政院公共工程委員會主委吳澤成可能誤會了，其實台東縣政府也很無辜，當初是配合中央政策興建，依興建時期的垃圾量，台東縣每天垃圾量270多公噸，所以設計處理量300公噸的焚化廠，但台東很努力的配合國家政策做資源回收，源頭減量，目前垃圾量每天不到90公噸。

若啟用焚化廠每天垃圾量須達255公噸，因此只燒台東垃圾，每年縣庫要負擔1億6000萬元，這是台東縣政府無法承受的。所以焚化廠備而不用是不得已的。

謝清泉說，台東縣政府近年推動活化，設置環境教育中心，並通過認證，每年到焚化廠環教中心上課的人數逐年攀升，每年近1萬人，場域環境及教案內容深受各級師生歡迎。

謝清泉表示，非常感謝環保署積極協助，目前正依多元垃圾處理方案，研議MBT（機械生物分選）技術方案，審慎評估哪一種方案是有效、環境影響最小、民眾最能接受的處理垃圾機制，一定會做到在地自主處理垃圾的能力，也請主委能夠理解。（編輯：陳俊碩）1080221