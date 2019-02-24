米奇米妮冒雨遊行 台北燈節氣氛歡樂

2019台北燈節24日邁入最後一天，踩街嘉年華遊行下午3時登場，邀請到東京迪士尼來台演出，米奇等迪士尼明星乘坐特別版花車與台灣民眾見面。中央社記者謝佳璋攝 108年2月24日

（中央社記者梁珮綺台北24日電）儘管陰雨綿綿，東京迪士尼度假區35週年慶特別遊行今天下午仍熱鬧登場，在「Happy Celebration」主題曲圍繞下，可愛的米奇、米妮、布魯托開心擺動，現場氣氛歡騰。

為期9天的台北燈節今天畫下句點，踩街嘉年華遊行下午3時拉開序幕，由中華路一段與開封街口為起點，沿中華路直行至中華路一段與貴陽街口，共分為「光榮城市」、「豬事大吉」、「國際都會」、「活力台北」等4主題。

踩街嘉年華共有超過30個團隊、9輛花車、近千人參與，其中，最大亮點就是東京迪士尼度假區35週年慶特別遊行。

儘管天公不作美，可愛的米奇、米妮、布魯托、達菲熊穿上透明雨衣，站在迪士尼花車上開心擺動、揮手，搭配主題曲「Happy Celebration」，幾乎「原汁原味」呈現，相當精彩。

今年逢豬年，台北燈節主角「豬寶」、知名動畫角色佩佩豬自然是主角，加入遊行行列；而台北市吉祥物熊讚頭上戴著燈泡裝飾，一路上蹦蹦跳跳，並與民眾互動，模樣可愛。

其他遊行隊伍還有北士商樂儀旗隊、中正高中儀隊、北投國中舞獅隊、景美女中樂儀旗隊、景文高中啦啦隊、北一女中樂儀旗隊、開南商工啦啦隊等各校樂儀旗隊；此外，還有即將成真火舞團帶來的火舞、FOCA福爾摩沙馬戲團的表演，民眾看得目不轉睛。（編輯：張銘坤）1080224

2019台北燈節24日最後一天，下午舉行踩街嘉年華，東京迪士尼度假區35週年慶特別遊行也隆重登場，儘管天公不作美，米奇、米妮等迪士尼明星仍穿上雨衣，現身台北街頭和民眾同樂。中央社記者謝佳璋攝 108年2月24日