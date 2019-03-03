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金魚草正當盛開 台北市仁愛路沿途可見

最新更新：2019/03/03 11:46
金魚草唇形花冠的上下唇老是閉鎖，花蕊和蜜腺深藏在花冠中，只有體性適中的蜜蜂才得以進入採蜜。目前金魚草正值盛開，台北市府前廣場、仁愛路沿途皆可見。（台北市工務局提供）中央社記者梁珮綺傳真　108年3月3日
金魚草唇形花冠的上下唇老是閉鎖，花蕊和蜜腺深藏在花冠中，只有體性適中的蜜蜂才得以進入採蜜。目前金魚草正值盛開，台北市府前廣場、仁愛路沿途皆可見。（台北市工務局提供）中央社記者梁珮綺傳真　108年3月3日

（中央社記者梁珮綺台北3日電）台北市仁愛路沿途車行分隔島種植金魚草，花色繁多、豔麗，因花冠類似金魚或龍頭而得名，花季為每年12月到隔年5月，目前正值盛開，台北市府前廣場、仁愛路沿途都可見。

台北市副市長兼工務局長彭振聲今天上午透過新聞稿表示，金魚草別名柳穿魚、龍口花，主要是花冠因類似金魚或龍頭而得名。

彭振聲說，金魚草唇形花冠的上下唇老是閉鎖，花蕊和蜜腺深藏在花冠中，只有體性適中的蜜蜂才得以進入採蜜，其他昆蟲有的力量不足、有的體型太大，不得其門而入。

金魚草花季為每年12月到隔年5月，花枝經過修剪後，有很強的分枝性，可長出很多側枝，經過不斷採摘，花反而會愈開愈多，也因花色多樣、容易栽種，廣受民眾喜愛。

金魚草有白色、黃色、紅色、紫色等多種色彩，適合用於盆栽、大片花圃造景，目前金魚草正值盛開，台北市府前廣場、仁愛路沿途皆可見。（編輯：方沛清）1080303

台北市仁愛路沿途車行分隔島種植金魚草，花色繁多、豔麗，目前正值盛開。（台北市工務局提供）中央社記者梁珮綺傳真　108年3月3日
台北市仁愛路沿途車行分隔島種植金魚草，花色繁多、豔麗，目前正值盛開。（台北市工務局提供）中央社記者梁珮綺傳真　108年3月3日
台北市仁愛敦化圓環花圃內的金魚草，別名柳穿魚、龍口花，主要是花冠因類似金魚或龍頭而得名，目前正值盛開，相當美麗。（台北市工務局提供）中央社記者梁珮綺傳真　108年3月3日
台北市仁愛敦化圓環花圃內的金魚草，別名柳穿魚、龍口花，主要是花冠因類似金魚或龍頭而得名，目前正值盛開，相當美麗。（台北市工務局提供）中央社記者梁珮綺傳真　108年3月3日
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