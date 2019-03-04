台中火力電廠室內煤倉遲未完成 中市府罰30萬
最新更新：2019/03/04 14:51
台中市政府日前執行台中港區大型污染源稽查作業，對於台中火力發電廠遲遲未能將存放在戶外的生煤改置於封閉式建築物內，依違反空氣污染防制法規定，處新台幣30萬元罰鍰，並要求儘速改善。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年3月4日
（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市政府根據「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」等規定，以台中火力發電廠遲未將戶外生煤堆置改於封閉式建築物內，今天開罰30萬元，並持續要求中火改善。
台中市政府環保局聯合都市發展局於2月20日執行台中港區大型污染源稽查作業，共出動31人次，針對中火未依照「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」規定，將存放在戶外的生煤改堆置於封閉式建築物內，違反「空氣污染防制法」規定，處新台幣30萬元罰鍰，並要求儘速完成改善。
環保局表示，「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」自105年1月26日公布以來，市府對適用業者多次發文要求，應於107年12月31日起將生煤堆置於封閉式建築物內，並掌握台中市內符合此規定的業者，持續進行稽查。
環保局指出，經稽查發現，中火的生煤仍堆置室外，雖採用防風牆及灑水抑制揚塵，仍未符合自治條例規定。基於自治條例已給予3年改善期限，但中火遲至107年7月才開始施工，工期嚴重落後，環保局依「公私場所違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」附表計算罰鍰，依污染程度計算裁罰金額30萬元。
環保局長吳志超表示，生煤顆粒細質量輕，經風擾動後易產生揚塵，影響周邊空氣品質。呼籲業者應確實將生煤堆置於室內，環保局將持續依「先大後小、先公後私」的空污管制政策，持續執行各項管制工作，改善台中市空氣品質。（編輯：李錫璋）1080304