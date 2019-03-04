台中火力電廠室內煤倉遲未完成 中市府罰30萬

（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市政府根據「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」等規定，以台中火力發電廠遲未將戶外生煤堆置改於封閉式建築物內，今天開罰30萬元，並持續要求中火改善。

台中市政府環保局聯合都市發展局於2月20日執行台中港區大型污染源稽查作業，共出動31人次，針對中火未依照「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」規定，將存放在戶外的生煤改堆置於封閉式建築物內，違反「空氣污染防制法」規定，處新台幣30萬元罰鍰，並要求儘速完成改善。

環保局表示，「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」自105年1月26日公布以來，市府對適用業者多次發文要求，應於107年12月31日起將生煤堆置於封閉式建築物內，並掌握台中市內符合此規定的業者，持續進行稽查。

環保局指出，經稽查發現，中火的生煤仍堆置室外，雖採用防風牆及灑水抑制揚塵，仍未符合自治條例規定。基於自治條例已給予3年改善期限，但中火遲至107年7月才開始施工，工期嚴重落後，環保局依「公私場所違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」附表計算罰鍰，依污染程度計算裁罰金額30萬元。

環保局長吳志超表示，生煤顆粒細質量輕，經風擾動後易產生揚塵，影響周邊空氣品質。呼籲業者應確實將生煤堆置於室內，環保局將持續依「先大後小、先公後私」的空污管制政策，持續執行各項管制工作，改善台中市空氣品質。（編輯：李錫璋）1080304