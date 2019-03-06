金大櫻花盛開 金門新添春遊賞花好去處

（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）國立金門大學今日舉辦愛戀櫻花園植樹活動，一方面藉植樹寓意力行教育的根本，盼金大人才在各行各業開枝散葉，同時也樂為金門新添春遊賞花好去處。

吉野櫻屬薔薇科，花朵單瓣，花色白中微帶粉紅、薄如輕絲，多朵密集叢生，每年3到4月為開花期。金門大學表示，金大是金門地區吉野櫻最大集中種植區，植栽後歷經4個月的細心澆灌與照護，由發芽、含苞到如今綻放。

在植樹活動上，金門大學校長陳建民表示，金大校地原為四埔林場，不論土質與氣候都適合種植花木，去年10月25日學校在「壽與國同」石碑後方綠意廣場，完成植栽吉野櫻共65株，盼能成為金門賞櫻新去處。

陳建民引述白居易古詩「小園新種紅櫻樹，閒繞花行便當遊」說，自古就有櫻花園的休閒場所；並引用「後漢書延篤傳」說，草木的生長，開始於萌芽，終成於茂盛，枝葉分披繁花似錦，末端之所有如此繁盛，原因就在於草木本身根源旺盛的生命力。

陳建民藉著櫻花的生長，寓意金大力行教育根本，希望金大學成的人才，能在各行各業開枝散葉，蓬勃發展。

國立金門大學6日舉辦愛戀櫻花園植樹活動，金大校長陳建民（前）盼藉著櫻花生長，寓意力行教育的根本，希望金大的人才能在各行各業開枝散葉，蓬勃發展。（國立金門大學提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年3月6日

金大表示，櫻花嬌貴，絕少第一年栽種就開花，可見金大環境十分接地氣，非常適合種植櫻花，開花至今吸引眾多師生、地區民眾及賓客來校賞櫻並打卡。

金大邀請金門縣議會副議長周子傑、議員李養生、林務所所長楊慧明、前金大校長李金振和各界來賓與學校師生近100人參加植樹活動。

周子傑表示，教育是傳承的事業，金門大學是金門之光，扮演金門智庫角色，為地方發展提供很多貢獻；今天欣見櫻花植栽茂盛春意盎然，增添金門鄉親和遊客春遊的最佳景點。

陳建民並和來賓帶領師長和學生代表共同植栽，祝願金門大學萬紫千紅、花開富貴、校運昌榮。（編輯：黃世雅）1080306

國立金門大學6日舉辦愛戀櫻花園植樹活動，金大校長陳建民（前左4）和各界來賓、師生共同植栽，祝願金大校運昌隆。（國立金門大學提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年3月6日