大彎北段商業宅爭議 北市設專案小組盼解套

（中央社記者劉建邦台北7日電）大彎北段商業宅爭議未解。台北市副市長、都委會主委彭振聲今天說，將組專案小組討論大彎北段商業宅，為求公正性，由市府外委員擔任召集人，盼在台北市議會開議前再進行討論。

台北市都市計畫委員會上午召開會議，會中由都市發展局報告中山區都市計畫通盤檢討案，其中包含大彎北段商業宅處置問題。會議召開時，台北市議員陳義洲、葉林傳及住戶都出席旁聽。

陳義洲發言提及，希望大彎北段回饋金機制可比照內湖科技園區處理，建議北市府應考量當地住戶權益。

彭振聲聽完報告後表示，這是他首次擔任主席，因市長柯文哲很重視大彎北段商業宅問題，特別把此案排入議程，建議可成立專案小組處理。

列席都發局長黃景茂也認為設專案小組可行，他說，專案小組可討論回饋金、商業區放寬做住宅使用等議題，盼盡速解決大彎北段商業宅問題。

會中列席委員提出，大彎北段是中山區通盤檢討案的一部分，因牽涉政策，應由市府委員擔任專案小組召集人。另有府內委員持不同意見，認為應先討論中山區通盤檢討案。

彭振聲聽完委員意見後說，若由市府委員擔任專案小組召集人，恐讓外界覺得不公正，應由府外委員擔任，且盼在議會開議前，專案小組就能提出相關報告。經討論後，由府外委員劉玉山擔任召集人。

大彎北段商業宅爭議許久，北市府民國106年透過稅籍資料比對有1678戶繳住宅稅，認定違法，並依都市計畫法分階段裁罰，且需繳納回饋金，引發住戶不滿，北市府去年提出回饋金版本。

都發局資料顯示，107年間訂定大彎北段回饋金版本，並逐次調降，回饋金原本每坪設定為新台幣16.18萬元，之後降至7.71萬元；10月公開展覽後，提出依申請年份不同，每坪為6.08萬元到6.95萬元。

都發局資料指出，「回饋金」是依都市計畫法規定，意謂擬定或變更都市計畫時，主管機關可要求土地權利關係人提供或捐贈公設用地、可建築土地等或繳納一定金額（稱回饋金或代金）。（編輯：張銘坤）1080307