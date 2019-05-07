鐵道局：南鐵沿線強制拆除期程未定

（中央社記者張榮祥台南7日電）台南鐵路地下化沿線北區拆遷戶傳出遭斷水斷電，鐵道局中部工程處副處長李懷谷今天否認說，目前未遷離住戶中，僅東區一戶斷水斷電，其他尚未執行，強制拆除作業期程未定。

交通部鐵道局中部工程處5月3日執行強制拆除台南鐵路地下化東區沿線一棟位於工程施工要道、列優先拆除對象的鐵皮屋，這是南鐵工程首波強制拆除，當時因建物下有座古井，台南市文化資產管理處現勘雖不列冊追蹤，也就是古井未達文資指定價值，但鐵道局決定暫緩強制拆除作業。

依鐵道局中部工程處原先強制拆除規劃，5月3日執行東區一棟鐵皮屋的拆除，今天再執行北區2棟建築的拆除，但因東區鐵皮屋強制拆除暫緩，連帶使後續作業也一併停擺。

不過，北區今天又傳出拆遷戶遭斷水斷電，坊間耳語鐵道局是否要重啟強制拆除工程；李懷谷今天則否認這項傳言說，強制拆除作業期程未定。

他表示，目前，南鐵沿線拆遷戶尚有49戶未搬遷，僅東區鐵皮屋被斷水斷電，以利拆除，但強制拆除作業已暫緩，尚待協調。

台南鐵路地下化工程沿線分為仁德區、東區及北區3段，拆遷戶共340戶，未搬離現場49戶，其中未領取徵收補償金的有東區27戶及北區12戶。（編輯：陳俊碩）1080507