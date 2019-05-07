產官學空污研討台中登場 聚焦工業鍋爐改善

2019空氣污染研討會台中場7日舉行，會中聚焦工業鍋爐空污改善議題，邀請學者專家及政府代表與會分享，吸引民眾到場參與。中央社記者蘇木春攝 108年5月7日

（中央社記者蘇木春台中7日電）產官學界今天在台中共同舉辦空氣污染研討會，會中聚焦工業鍋爐空污改善議題，研討會發起人詹昀融說，空污已是公共衛生重要議題，希望喚起工業鍋爐業者重視。

研討會發起人、成功大學環境工程學系博士詹昀融，有感於空氣污染越趨嚴重，除大型固定污染源的發電廠與交通工具的移動性污染源外，認為工業用鍋爐也應是空污改善重點之一，因此規劃在北、中、南舉辦研討會，邀集產官學界代表討論。

今天研討會在台中市西區亞太雲端大樓舉行，邀請經濟部工業局永續發展組技正賴俊甫、台灣鍋爐協會秘書長賴桂堂、台灣產業服務基金會副理張韋豪等人與會，會中討論政府工業鍋爐輔導改善資源、低污染能源替代方案優劣與國際能源趨勢等議題。

詹昀融致詞說他研究空污領域多年，10多年前在中部做空氣污染影響健康的評估，選定6到12歲孩童，排除交通、油煙等外在因素，進行生物、抽血等體檢分析，發現居民健康確實受到空污影響，使他受很大衝擊。

他提到，近年國內空污議題在廢核與減煤之間拉扯，但國外很多經驗可以參考，工業鍋爐不只可以從重油或燃煤換成高成本的天然氣，也能使用生質燃料來改善，降低空污改善成本。

環保署去年9月公告加嚴鍋爐的粒狀污染物、硫氧化物及氮氧化物排放標準，並規定所有鍋爐都須在民國109年7月1日前符合標準。

賴俊甫指經濟部去年10月公告修正「經濟部補助直轄市縣市政府辦理工業鍋爐改善作業要點」部分規定，期待擴大補助對象，加速改善空氣污染，計畫優先推動鄰近天然氣減壓站或管線的2090座工業鍋爐改用天然氣，其餘透過輔導加裝空污防制設備以符合加嚴標準。

他表示，補助範圍包括原鍋爐使用液體、固體燃料，改用低污染的氣體燃料、柴油，或是停用鍋爐改用能源整合中心提供的蒸氣，以及原先鍋爐使用柴油，改用低污染性氣體燃料。

賴俊甫指業者仍比較偏好低成本的燃油與燃煤鍋爐，但遲早必須花費高成本建置空污改善設備，政府除推動改用天然氣，也推動多元燃料改善路徑，讓空污改善更進一步。補助相關訊息可上工業局網站查詢。（編輯：翁翠萍）1080507

2019空氣污染研討會7日前進台中舉行，研討會發起人詹昀融說，空污已是公共衛生重要議題，盼喚起工業鍋爐業者對空污問題的重視。中央社記者蘇木春攝 108年5月7日