教師推介營養品調校挨批袒護 高市：未違規

（中央社記者程啟峰高雄8日電）高雄市正興國小陳姓特教班教師遭投訴推介「聰明果汁」營養素後，調到偏鄉小校，人本基金會今天認為此舉形同袒護。高雄市教育局則指出，本案還在調查中，依規定仍可調校。

人本基金會主任張萍上午開記者會表示，基金會接獲至少9名家長及特教班畢業生投訴指稱，陳姓教師建議他們驗血，供專人解讀含量後服用細胞營養素，並宣稱這是「全世界最好喝的細胞營養素」一定好喝。

張萍指出，17年前陳姓教師曾對特教生家長銷售每瓶近新台幣2000元「聰明果汁」被依不適任教師程序調校，如今故技重施，經高市教育局調查後，這週將教師介聘轉校至大樹區某國小資源班。

張萍說，家長調閱教室監視畫面發現，陳姓教師常在課堂滑手機，把特教生關進廁所約30分鐘，學生滿手屎尿仍不願協助換紙尿褲，學生下課若不主動如廁便破口大罵，事後還向家長大言不慚說「自己是孩子貴人」，吃健康食品就有效。

時代力量高雄市議員林于凱也批評教育局怠惰失職，不思審視相關內容，趕快啟動機制介入調查真相，反而好像「人力銀行」在幫不適任教師找工作。

高市教育局對此發布新聞稿回應指出，本案已依高雄市高級中等以下學校處理不適任教師作業要點啟動調查，目前已進入調查程序。雖依規定「已進入不適任教師處理流程輔導期、評議期及審議期者，不得申請市內介聘」，但因本案還在調查階段，陳姓教師仍可依介聘作業要點規定申請市內介聘。（編輯：黃世雅）1080508