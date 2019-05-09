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佳冬國中校舍重建動土 潘孟安行銷西瓜原鄉

最新更新：2019/05/09 17:21
屏東縣佳冬國中9日舉行校舍重建工程動土典禮，縣長潘孟安（右）出席與會，祈求工程順利、平安，並邀請大家端午節到佳冬鄉「立西瓜」。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年5月9日
屏東縣佳冬國中9日舉行校舍重建工程動土典禮，縣長潘孟安（右）出席與會，祈求工程順利、平安，並邀請大家端午節到佳冬鄉「立西瓜」。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年5月9日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）創校1甲子的屏東縣佳冬國中，今天舉行校舍重建工程動土奠基典禮，屏東縣長潘孟安談到佳冬鄉，特別行銷佳冬鄉快被遺忘的特色「西瓜原鄉」，還歡迎大家端午節到佳冬立西瓜。

潘孟安說，佳冬鄉素有「西瓜原鄉」美譽，石光見以嫁接西瓜苗枝技術聞名全台，當地雖少見西瓜田，但在石光見到處可見嫁接的西瓜苗圃，可說是孕育西瓜的故鄉。

潘孟安表示，石光見的農民們也如同遊牧民族般，依照時節氣候移居各地種植，創造小鄉奇蹟，端午佳節將至，屆時將舉辦別開生面的「立西瓜」活動，歡迎大家一起來參與。

潘孟安提到，佳冬國中位於佳冬鄉玉光村，鄰近屏鵝公路戰備跑道，學區分散涵括佳冬鄉12個村，是典型純樸農村，鄉土資源豐富。這次第2棟教學大樓拆除重建，是因為教室建築使用已逾46年，台灣地震頻繁，校舍重建刻不容緩，屏東縣政府向教育部爭取新台幣近5000萬元重建。（編輯：黃世雅）1080509

屏東縣佳冬國中的老舊校舍已使用超過40年，屏東縣政府向教育部爭取經費重建，9日舉行校舍重建工程動土典禮。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年5月9日
屏東縣佳冬國中的老舊校舍已使用超過40年，屏東縣政府向教育部爭取經費重建，9日舉行校舍重建工程動土典禮。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年5月9日
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