池上多元照顧中心動土 新建非利用閒置空間

（中央社記者李先鳳台東縣13日電）台東縣池上鄉多元照顧服務中心今天動土，縣長饒慶鈴表示，這是全國首座新建而非以往利用閒置空間來辦理，意義不同，希望營造托老安心、子女放心的示範點。

饒慶鈴與地方民意代表、村長、部落主席等出席動土典禮時致詞說，池上鄉多元照顧中心是全國第一家爭取「公共服務據點整備、整建長照衛福據點計畫」興建，而非以往尋找閒置空間辦理，將更貼心、更符合長者需求。

池上鄉長張堯城說，池上鄉老人人口占總人口比例達21%，已進入超高齡社會，老人照護刻不容緩。從民國106年「前瞻基礎建設公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」中獲補助新台幣2908萬餘元，鄉公所自籌1500萬多元，興建此多元照顧服務中心。

池上多元照顧中心將提供社區化長照多元服務，有失智團體家屋、日間照顧中心、居家服務、小規模多機能（夜間住宿）、供餐共食、社區復健等功能。整棟建築以全平面一樓日式設計，省去長者上下樓梯不便。

政府自民國103年起推廣布建一鄉鎮一日照中心計畫，台東縣於16鄉鎮盤點閒置空地或空間，將閒置關校的長濱鄉忠勇國小、東河鄉隆昌國小轉型為多功能照顧服務中心。

台東縣衛生局說，106年「公共服務據點整備、整建長照衛福據點計畫」徵選，第一期爭取於海端鄉、大武鄉、東河鄉、達仁鄉、台東市、卑南鄉、金峰鄉設立長照分站點，總經費新台幣924萬元。

第一期同時爭取達仁鄉社區活動中心、關山鎮老人活動中心轉型C站點，總經費895萬多元；又爭取成功鎮、池上鄉空地建置多元照顧服務中心。第二期將爭取綠島鄉及太麻里鄉建置多元日照中心。（編輯：翁翠萍）1080513