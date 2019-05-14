潘孟安施政報告 50分鐘不看稿

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）屏東縣長潘孟安今天到議會進行施政報告，再度施展他5年來施政報告不看稿，一氣呵成的功力，議員許展維讚他「我屏東我驕傲」、「隔壁縣市應該好好學習」。

潘孟安5年前上任縣長時，每次的縣議會施政總報告完全不看稿，總是一氣呵成，連數字都與縣府準備的書面報告相同，被媒體多次報導。

由於高雄市長韓國瑜在近日的市議會備詢中，許多市政問題答不出來，有網友拿潘孟安來對比，潘孟安今天的第9次施政報告，受到媒體關注，有媒體在全程直播中以「見證奇蹟」做標題。

縣府準備的書面施政總報告厚達89頁，潘孟安50分鐘沒看稿侃侃而談，從縣府財政債務說起，如何在5年內還掉新台幣108.93億元的負債，接著談污染防制、前瞻計畫、汛期整備、客運交通、醫療長照、河川整治、教育文化、招商就業等，所有數字都不假思索。

針對高鐵南延屏東，潘孟安表示，他已向交通部反映，一個簡單的可行性評估竟然花了3年都還沒有完成，希望最終結果是定案而不是銷案；恆春機場包機今年就可啟動。

許展維讚潘孟安全程不看稿，鉅細靡遺，對縣政瞭若指掌，真的是「我屏東我驕傲」，「隔壁縣市應該好好學習」。

議員蔣月惠問高雄捷運到屏東的路線，潘孟安說，這件事是高雄市在主導路線規劃，也要等評估報告出來。蔣月惠還問，有關韓國瑜提出要建「高屏國際機場」，潘孟安的看法。潘孟安說，有夢最好，當然是樂觀其成，但這件事八字還沒一撇，牽涉到的不只一個部會，光恆春機場要包機就搞了好幾年，這件事是很遙遠的事。（編輯：陳俊碩）1080514