台南市技職博覽會 5/23登場

（中央社記者張榮祥台南14日電）台南市長黃偉哲今天宣布，台南市2019技職博覽會5月23日登場，為期3天，期許學生找到未來的發展方向。

黃偉哲指出，台南市政府重視技職教育，對高中、高職畢業生的職涯進行提點及介紹，也要讓國中生有比較好的職業初探選擇。

他表示，缺地、缺水、缺電、缺人才、缺工等「五缺」常被提起，市府在人才和勞動力問題上投注許多心力解決，也透過市府教育局和學校的努力，協助學生找到最適合及最有興趣的職涯發展。

除了技職職博覽會登場訊息，黃偉哲同時宣布，台南市第3所國中職業試探及體驗示範中心將於6月在安順國中揭牌，他期許學生找到未來發展的方向，跟上世界的潮流。

市府教育局人員表示，台南除寒暑假舉辦國中小師生認識技職教育及職涯試探體驗活動外，每年也都會舉辦技職博覽會，提供學生發掘興趣及了解職涯的機會。

台南今年的技職博覽會是第五屆，將於5月23日至25日在中華醫事科技大學舉辦，活動內容包括技職達人講座、台南及高雄技職校院、產業的技職體系進路學程及國中技藝教育16職群相關科系產業介紹等，還有勞動部、飛統自動化實業、中華醫事科技大學的展覽體驗區，提供學生更多元體驗。（編輯：陳俊碩）1080514