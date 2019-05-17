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許多長輩愛與好友齊聚里民中心歡唱，近日卻因為伴唱機夯曲涉侵權，收到存證信函；民進黨立院黨團日前提案修著作權法盼解套，卻引來音樂人反彈，政府修法陷入兩難。
伴唱機版權爭議
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伴唱機版權爭議5/5

活動中心伴唱機版權爭議 黃偉哲盼修法

最新更新：2019/06/23 21:19
台南市長黃偉哲（中）17日上午針對各區里活動中心電腦伴唱機版權議題召開記者會，希望立法院可以修法方式解決爭議。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年5月17日
台南市長黃偉哲（中）17日上午針對各區里活動中心電腦伴唱機版權議題召開記者會，希望立法院可以修法方式解決爭議。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年5月17日

（中央社記者楊思瑞台南17日電）台南市長黃偉哲今天上午針對各區里活動中心電腦伴唱機版權議題召開記者會指出，市府已編列預算支應，保障民眾到活動中心唱歌的權利，也希望立法院可以修法方式解決爭議。

黃偉哲表示，著作權法在4月修正之後，因為有一些定義不清楚，導致公益使用及營業使用有模糊地帶，造成民眾的困擾。市府已經與相關業者聯繫，授權費可直接與市府洽談。另外，經濟部智慧財產局也已與相關業者討論，業者同意不會提出刑事告訴。

他說，這件事還是希望請經濟部智慧財產局拿出智慧，能夠用修法的方式，將公開播映及公益使用的範圍界定清楚，讓長輩使用區里活動中心的伴唱機歡唱時沒有後顧之憂。

台南市法制處長陳月端指出，市府主要的訴求有兩點；除了請中央針對著作權法第55條盡快修法之外，還有請智財局針對著作權法第55條做擴充解釋，讓經常性的活動也可以主張非營利性的合理使用。不過，如果透過解釋會變來變去，修法才是最根本的辦法。（編輯：陳俊碩）1080517

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