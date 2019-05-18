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慶總運量破5000萬人 桃捷推IG分享好吃好玩景點

最新更新：2019/05/18 16:36
為慶祝桃園機場捷運總運量突破5000萬人次，桃園捷運官方Instagram帳號18日正式開張，未來將持續更新介紹好吃、好玩、好拍的私房景點。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年5月18日
為慶祝桃園機場捷運總運量突破5000萬人次，桃園捷運官方Instagram帳號18日正式開張，未來將持續更新介紹好吃、好玩、好拍的私房景點。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年5月18日

（中央社記者邱俊欽桃園18日電）桃園大眾捷運公司今天表示，為慶祝桃園機場捷運總運量突破5000萬人次，「桃園大眾捷運IG」正式開張，未來將持續更新好吃、好玩、好拍的私房景點。

桃捷公司表示，機捷通車邁入第3年，總運量突破5000萬人次，107年平均日運量6.3萬人次，108年1到4月平均日運量達到7.1萬人次，運量成長12%，提供「機場聯外、都會通勤、休閒旅遊」三大功能，成功打造北北桃一小時生活圈。

桃捷公司表示，桃園捷運官方Instagram帳號正式開啟，粉絲從今天起到23日只要追蹤桃捷IG帳號@ty_metro，並在桃園捷運官方臉書帳號活動貼文，貼上IG追蹤截圖，就完成任務等待抽獎，預計於27日在桃園捷運官方臉書公布30位得獎幸運兒。

桃捷公司說，透過IG，將提供更多好吃、好玩、好拍的私房景點，另外也歡迎旅客分享美拍、親子體驗、養生樂活、青春熱血、美食饗宴，讓桃捷成為最好的朋友。（編輯：吳佳穎）1080518

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