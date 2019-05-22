桃園音樂劇場評選出爐 鄭文燦：打造文化地標

桃園市長鄭文燦（左）22日出席桃園流行音樂露天劇場評選結果發表會，頒獎給獲選第一名的劉培森建築師事務所。（桃園市政府提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年5月22日

（中央社記者邱俊欽桃園22日電）桃園市長鄭文燦今天出席桃園流行音樂露天劇場評選結果發表會表示，桃園的原民人口數已高達7萬多人，未來藉由創新計畫，將成為大型文化地標。

鄭文燦出席「桃園流行音樂露天劇場暨國際原住民族文化創意產業園區評選結果發表會」表示，全案由市府新工處代辦，評選結果由劉培森建築師事務所榮獲第一名殊榮，未來將與市府議約，進行後續設計及監造工作。

鄭文燦說，桃園具台灣原住民族文化代表性，原民人口數已高達7萬4000人，不少人將桃園當成原住民的第二故鄉，預估數年內人口將突破8萬人。市府於機場捷運A17領航站對面的土地，擬定設置包括「桃園流行音樂露天劇場」、「原住民族電視台」及「國家級原住民文化產業園區」三大建設，完工後將成為桃園大型文化地標之一。

他也談到，市府推動設置「桃園流行音樂露天劇場」，可舉辦音樂、表演、運動，提供原住民朋友的豐年祭活動，希望打造成為北部地區最好的戶外活動場地。另外，也提供桃園原住民族文化政策振興。

桃園市政府表示，計畫工程將分為2期進行，109年9月底將優先完成第一期桃園流行音樂露天劇場的施工，第二期工程則推動原住民族電視台與國家級原住民文創園區設置，讓園區相容各種功能，將展現更人本、友善與多元文化的特色。（編輯：張銘坤）1080522