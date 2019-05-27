罵王世堅垃圾 柯文哲向市議會道歉

（中央社記者梁珮綺台北27日電）台北市長柯文哲日前在市議會罵民進黨市議員王世堅「垃圾（台語）」，藍綠議員皆要求致歉，否則今天的專案報告將杯葛到底。柯文哲在報告前，向市議會道歉，表示會改進。

柯文哲上午到市議會進行台北市商圈振興計畫、一校一冷氣及公共化學前教育政策、內科之心BOT案進度及交通改善與關渡次分區交通改善方案等進行專案報告，報告開始前，被要求致歉。

國民黨市議員陳重文說，柯文哲與王世堅互罵，導致市議會已淪為黑社會，成為2大幫派，認為柯文哲在報告前應向市議會道歉，「議會是一個神聖民主殿堂，不宜用以暴制暴方式」；國民黨市議員應曉薇表示，柯文哲應要管好嘴巴，府會關係很重要。

國民黨市議員羅智強說，柯文哲應學習鴻海集團董事長郭台銘，某次他與王世堅上節目錄影，剛好遇到郭台銘，郭立刻走到王世堅面前，握著王世堅的手說「請你多罵我」，因網友開玩笑王世堅有「扶龍」命格。

羅智強表示，監督市府是市議員職責，監督者才能替被監督者打分數，盼柯文哲在議會問政時，尊重議會問政權利，調整心態。

柯文哲立即向市議會道歉，表示上週五由市府正式發函給議會，指其在20日的專案報告未遵守台北市議會議員質詢辦法第七條，對此表達歉意，府會應互相尊重，「我們要改進」。

柯文哲20日在台北市議會進行專案報告並備詢，在王世堅質詢後暗罵「垃圾」；王世堅回以「卒仔（台語）」，並要求柯文哲向台北市民道歉。

柯文哲21日受訪時表示，自己是看到什麼說什麼，並指王世堅問政成績一定零分；民進黨團指出，若柯文哲不道歉，將在今天的專案報告杯葛到底，國民黨市議員汪志冰也說，不道歉就不能上台報告。（編輯：李亨山）1080527