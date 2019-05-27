柯文哲專案報告 藍綠關切商圈沒落議題

（中央社記者梁珮綺、黃麗芸台北27日電）台北市長柯文哲今天到市議會進行專案報告，多名市議員關心商圈沒落議題，國民黨市議員秦慧珠認為，不能只有東區商圈振興計畫，其他沒落商圈應同步規劃。

柯文哲上午到市議會進行台北市商圈振興計畫（含東區、天母等及電子支付與空屋稅政策、一校一冷氣及公共化學前教育政策、內科之心BOT案進度及交通改善與關渡次分區交通改善方案等進行專案報告。

柯文哲報告指出，鄰近十大商圈捷運站進出人次變化中，忠孝復興站、忠孝敦化站5年來減少465萬人，不過，不僅東區商圈，士林商圈與晴光商圈造訪人數也下滑。

他說，因應網路興起，將推動商圈轉型以及降低商業密集區的空置率，不過，空置店面將用輔導方式提振商圈繁榮，不會對空店課徵空店稅。

柯文哲表示，商圈發展五大策略為創人才、造亮店、活街區、促轉型、推好遊，其中，造亮店部分將結合虛擬實境、促轉型則會多元招商、推好游則是採用新媒體經營，並舉辦商圈節慶活動。

柯文哲說，東區商圈振興計畫是重新定位加上3個主策略，包含強化主題空間、規劃人行系統及活絡捷運地下街，包括改善廣場與公園景觀、安排表演活動等。

不過，新黨市議員侯漢廷、國民黨市議員張斯綱雙雙質疑，柯文哲專案報告標題中包含天母商圈，內文卻一字未提，侯漢廷說，「難道不是把天母人莊孝維嗎？」張斯綱說，專業報告洋洋灑灑，卻牛頭不對馬嘴，「天母一個字都沒有，是存心漏掉？」

秦慧珠表示，不該只有東區商圈振興計畫，其他沒落商圈應同步規劃；柯文哲表示，近期有一個市場與夜市改善計畫。

國民黨台北市議員王鴻薇現場播放近一年來北市士林夜市、民生社區、八德商圈和東區商圈等多處爆空店潮的媒體報導影片，她指出，柯文哲今天專案報告只鎖定東區和天母商圈，但從報導影片可看到北市商圈蕭條非僅區域問題，而是蔓延問題。

她指出，自己去年9月就針對東區商圈蕭條問題質詢，柯市府迄今才真正啟動商圈振興計畫，應列為未來市政重大課題；並指柯文哲就任4年多來，包括大巨蛋和雙子星案等均為四大皆空，但柯文哲卻說高雄市長韓國瑜政治100分、經濟0分，直批柯文哲才是真正經濟0分者。

民主進步黨市議員洪健益也指出，北市提出商圈五大政策，但柯市府對五分埔商圈迄今仍毫無作為，柯文哲騙完票，五分埔商圈也死掉了；另，下會期為預算會期，詢問柯文哲若要選總統，何時開始請假、要跟議會請幾個月的假。

柯文哲說，每個商圈自行提案，再由北市府去幫忙是最有效的，並坦言五分埔商圈很難處理，其中巷道就是一大問題，對於請假問題起先說「還是會盡量工作」，但隨即又說這是假設性題目，從沒想過這問題。

民進黨市議員王閔生表示，東區商圈如何再定位，例如龍門廣場的意象如何呈現等，認為商業處應加快腳步，商業處應結合觀光傳播局，共同行銷。（編輯：李亨山）1080527