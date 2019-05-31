中斷20年重見公車 雲林草嶺迎觀光春天

（中央社記者葉子綱雲林縣31日電）九二一地震中斷至今20年，以風景聞名的雲林草嶺將重見公車，每週三至週日每天往返4班次，提供隨招隨停和預約等的需求反應式公共運輸系統，今天通車，迎向觀光新春天。

雲林縣長張麗善指出，雲林縣古坑鄉草嶺村擁有萬年峽谷、蓬萊瀑布、水濂洞、峭壁雄風、雲嶺之丘、五元兩角等聞名風景，民國88年九二一地震至今20年，公車服務中斷，縣府透過需求反應式公共運輸系統（DRTS），由台西客運經營草嶺公車路線。

張麗善表示，從縣府所在地的斗六經古坑荷苞到草嶺，以DRTS公共運輸提供民眾需求，在地母廟、山峰國小及草嶺3處接受民眾前一天電話預約彈性繞駛，在荷苞山桐花公園至南投竹山桶頭、草嶺公園至東碧山莊2路段不設站牌隨招隨停。

雲林縣政府上午舉行「斗六－荷苞－草嶺」DTRS需求反應式公車服務通車典禮，回應地方殷切盼望的就醫、就學、觀光和生活等需求，並邀民眾來草嶺觀光，體驗自然奇觀。

雲林縣政府工務處指出，行駛路線由台西客運取得經營權，從台鐵斗六車站發車，經斗六水岸藝術公園、勞工育樂中心、環球科技大學、古坑鄉荷苞村、南投縣竹山鎮桶頭里到雲林縣古坑鄉草嶺村，全長49.3公里。

工務處表示，斗六至草嶺公車每週三至週日、每天4班次往返，單趟行駛時間約60分鐘，全線採7段收費，一段票全票新台幣20元，由交通部核可的悠游卡、遠通電通卡、台灣智慧卡、一卡通等電子票證都可刷卡搭乘，詳細營運路線及班次表，請上雲林縣政府網站或台西客運網站查詢，或下載雲林公車APP或IBUS公路客運APP查詢。（編輯：方沛清）1080531