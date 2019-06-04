國民黨基層籲徵召蔡明堂選三重立委

（中央社記者黃旭昇、王鴻國新北4日電）新北市三重區基層民眾今天到國民黨新北市黨部遞交連署書，盼徵召市議員蔡明堂參選三重立委。蔡明堂服務處表示，為顧全明年大選大局，將審慎評估思考後，與黨部溝通。

由中國國民黨代表、三重民眾服務分社理事長邱龍義號召及帶領下，三重地區的基層里長、社團幹部等，今天上午到達國民黨新北市黨部，並遞交連署陳情書。

支持市議員蔡明堂參選第三選區立委的基層民眾，高喊「徵召蔡明堂、前進立法院」，並拉起布條與海報看板，呼籲市黨部主委李乾龍提報黨中央徵召。

國民黨中央黨部委員陳汪全表示，三重的地方建設需要中央民意代表支持，地方上對於一直沒有國民黨的中央及民代，感到焦慮。蔡明堂長期經營三重基層，服務扎實，口碑好知名度高，一直是三重政治的常青樹。

新北市議員王威元表示，蔡明堂年輕時就為三重地區打拚。地方民眾推薦蔡明堂參選立委，蔡明堂也應當仁不讓的承擔。黨提名或徵召誰，地方絕對支持與團結，贏回三重。

前台北縣議員胡淑蓉致詞表示，基層的心願就是希望有中央級民意代表為地方打拚爭取建設預算，蔡明堂足以肩負大任。

市黨部主委李乾龍出面接受鄉親的陳情連署書，並承諾將心聲轉達給黨中央。他表示，目前立委參選人提名只剩下3個選區，第二選區（五股、蘆洲、三重區16里）應該會由市議員黃桂蘭披掛上陣承擔參選立委。

他說，剩下第三選區（三重區）與第四選區（新莊區）有待努力。盼蔡明堂勇於承擔參選三重立委，開創新局，市黨部會呈報黨中央徵召。

李乾龍說，三重地區選出的三屆立委，選完後都不在三重服務選民，情何以堪。他以激動與歡喜的心情鼓勵好的人才勇於承擔。下屆總統與立委選舉相當重要，希望三重選區贏回立委席次。他瞭解民眾焦急心聲，會將連署書轉達黨中央。

蔡明堂服務處主任張軒杰受訪表示，蔡明堂瞭解明年立委選舉與總統選舉的大局，國民黨也必須贏得選舉。蔡明堂充分理解地方的基層心聲，會審慎評估與思考後，近日與黨部主委李乾龍溝通。（編輯：張銘坤）1080604