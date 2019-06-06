端午節連假 北市98路口提前到崗疏導

台北市警察局交通警察大隊6日表示，為因應端午節3天連假將湧現的返鄉人車潮，包括忠孝西路、中山北路口等98處重要路口，將提前至下午4時30分到崗疏導。（台北市警察局交通警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年6月6日

（中央社記者黃麗芸台北6日電）明天起端午節3天連假，台北市警察局交通警察大隊今天表示，為因應將湧現的返鄉人車潮，包括忠孝西路、中山北路口等98處重要路口，今天將提前至下午4時30分到崗疏導。

交通警察大隊發布新聞稿表示，因應7日至9日的端午節連續假期，預估今天和9日中午過後，台北市各鐵（公）路車站及轉運站將湧現返鄉、購物和出遊人車潮。

為維護端午連假期間交通順暢，交通警察大隊說，已規劃相關交通疏導勤務，包括忠孝西路、中山北路口等98處重要路口，今天將提前至下午4時30分到崗疏導；其餘路口則於下午5時到崗，請駕駛人配合員警、義交指揮。

交通警察大隊指出，連假期間也將針對轄內各觀光遊憩景點、大型百貨公司或賣場，以及其他交通繁雜商圈周邊道路增派交通疏導崗位，以維持交通秩序。

由於適逢陽明山竹子湖地區繡球花季，交通警察大隊說，即日起至30日止的每週例假日（含端午連假）將派員警、義交加強陽明山周邊地區的交通疏導管制，以及路況查報和違規停車取締。

此外，陽明山仰德大道假日上午8時至下午3時管制小型車上山，請民眾多加利用大眾運輸工具，以免增加周邊道路車流延滯及耽誤行車時間。（編輯：李錫璋）1080606