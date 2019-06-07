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屏東佳冬西瓜故鄉 617組馬路挑戰端午立瓜成功

最新更新：2019/06/07 17:46
屏東縣佳冬鄉素有「西瓜故鄉」美名，7日舉辦「端午立瓜」活動，屏東縣長潘孟安（中）表示，期許透過參與活動，讓民眾在遊玩、參觀的途中深刻了解屏東在地文化特色。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年6月7日
屏東縣佳冬鄉素有「西瓜故鄉」美名，7日舉辦「端午立瓜」活動，屏東縣長潘孟安（中）表示，期許透過參與活動，讓民眾在遊玩、參觀的途中深刻了解屏東在地文化特色。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年6月7日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣7日電）屏東縣佳冬鄉擁有「西瓜故鄉」美名，今天舉辦端午立瓜活動，617顆西瓜成功「立」在馬路上的鏡頭，壯觀而有趣，成為佳冬鄉石光見地區的端午特色。

去年端午節在石光見首次舉辦「端午立瓜」活動後，廣受民眾熱烈迴響，今天的立瓜活動從去年的168組爆增至617組，屏東縣長潘孟安將重達30斤以上的西瓜立起，並分切西瓜與現場來賓共享。

潘孟安表示，雖然佳冬鄉不是西瓜的主產區，卻是孕育瓜苗的產地，佳冬鄉農民多數從事西瓜育苗與種植工作，全台約有8成的西瓜苗來自佳冬鄉，尤其集中在石光見地區，石光見農民有一個特色，就是會依據適合的季節，至全台種植西瓜的產區租地輪番耕種，被稱為西瓜界的遊牧民族。

潘孟安指出，屏東是農業大縣，為了讓大眾更加認識屏東在地農業文化，縣府積極推廣農業相關活動，有「農業熱帶博覽會」、「繽紛彩旺節-彩繪鳳梨田」以及「佳午西瓜節」產業文化行銷活動等項，期許透過民眾參與活動，讓民眾在遊玩、參觀的途中深刻了解屏東在地文化特色。

這次活動在佳冬鄉石光見廣惠宮前封路舉行，除了有趣的端午立瓜活動，還有西瓜產業介紹專區、西瓜苗嫁接體驗活動、西瓜大胃王比賽、西瓜綿（西瓜幼果）料理品嚐活動、書法家現場揮毫表演等。（編輯：陳俊碩）1080607

歡慶端午佳節，屏東縣佳冬鄉7日舉辦「端午立瓜」活動，屏東縣長潘孟安（前中）前往參與立瓜，並分切西瓜與現場來賓共享。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年6月7日
歡慶端午佳節，屏東縣佳冬鄉7日舉辦「端午立瓜」活動，屏東縣長潘孟安（前中）前往參與立瓜，並分切西瓜與現場來賓共享。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年6月7日
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