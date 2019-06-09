路平技術提升 熱再生修補車如熨斗燙平路面

（中央社記者趙麗妍台中9日電）台中市政府將引進俗稱「公路醫生」的「熱再生修補車」，可像熨斗般先整燙既有路面。搭配「重複啟閉人手孔蓋」技術，避免孔蓋重複開啟造成道路不平，讓路平技術再提升。

台中市建設局長陳大田今天表示，依據交通部研究報告，道路管理欠缺最常見的原因即為「路面坑洞」及「人（手）孔蓋之高低差」，過去坑洞修補及孔蓋施工經常直接以先破壞路面再重建的方式，除容易造成多處補丁與不平整，施工過程必須出動大型機具，也占用道路阻塞交通。

市府指出，「熱再生修補車」俗稱「公路醫生」，是一款技術先進、多功能的瀝青路面修補車，採就地加熱方式，像熨斗般先整燙既有路面加溫達120度，使原有路面軟化，再把上層舊的瀝青刨除，重新拌入熱料後壓實。

「熱再生修補車」可達到環保、低噪音、節省成本與作業時間，降低交通衝擊，且道路品質可維持較長時間，適用於局部坑洞修補。

搭配「重複啟閉人手孔蓋」技術，可避免孔蓋因重複開啟，造成道路挖掘不平的問題，大幅降低重複開啟下地孔蓋所造成道路回填不良的問題。

建設局日前引進示範機在南屯區筏子東街舉辦施工觀摩，邀請產官學界委員指導，並提供務實專業意見。專家一致肯定新工法提供更為快速便捷的操作方式，並進一步提升路面服務品質。（編輯：黃世雅）1080609