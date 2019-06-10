更多編輯台推薦新聞：
香港反送中遊行全球關注 陸媒隻字未提
兩岸

香港反送中遊行全球關注 陸媒隻字未提

東奧門票26日台灣開賣 開幕式票價最貴9萬元
運動

東奧門票26日台灣開賣 開幕式票價最貴9萬元

「牠們比貓熊更珍貴」 台灣黑熊保育登CNN頭條
生活

「牠們比貓熊更珍貴」 台灣黑熊保育登CNN頭條

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

議員質疑私下會大老闆 柯文哲：有自己的朋友

最新更新：2019/06/10 18:36

（中央社記者梁珮綺台北10日電）國民黨市議員吳世正今天指出，台北市長柯文哲曾指政商關係是官商拿刀叉吃人肉，實際上卻與許多大老闆私下在飯店會面，公開透明破功；柯文哲則表示他也有自己的朋友。

台北市議會下午舉行市政總質詢及答覆，柯文哲率領局處官員列席，吳世正質詢時指出，柯文哲曾不齒政商關係已淪為官商共同拿刀叉吃人肉，還說過有事情到市政府談就好，而非像以前一樣到招待會所。

吳世正說，柯文哲強調開放政府、全民參與、公開透明，甚至要求首長要上網登錄行程，自己卻私下與財團大老闆碰面，公開透明破功。

吳世正播放一段新聞影片，指柯文哲日前特地換車上陽明山拜會台新金控董座吳東亮，並指柯文哲有太多不公開行程，如其6月7日晚上在福容大飯店與許多大老闆會面，要求之後應全數公開。

柯文哲則表示，「我上車時也要公開透明嗎？」、「我也有自己的朋友」、「我有跟人家談什麼生意嗎？」，並指自己有很多公開的市政行程。

他認為，吳世正的要求已是無限上綱，而他也有自己的朋友，「大老闆是市民，販夫走卒也是市民，我也常問產業界意見，有建議事項」，指會面公開與否不是他想不想就好，還要顧及對方想法。

柯文哲說，每個人都有隱私，並反問吳世正，「你這些資料怎麼拿到的，你為什麼拿得到出席人的名單？」

柯文哲並信誓旦旦的說，全台灣的政治人物沒人比他清廉，他當了4年半的市長，非常清楚。

民進黨市議員王世堅質詢時指出，柯文哲4年來共請假74天，「你是不是去密會遠雄、密會富邦、台新金這些財團？」認為若柯文哲與財團密會，已嚴重損及全體民權益、違反公共利益，要求說明清楚。

柯文哲說，「我沒有去汽車旅館」，指自己請假是見朋友，並非見什麼人就等於密會。（編輯：李亨山）1080610

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報