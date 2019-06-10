議員質疑私下會大老闆 柯文哲：有自己的朋友

（中央社記者梁珮綺台北10日電）國民黨市議員吳世正今天指出，台北市長柯文哲曾指政商關係是官商拿刀叉吃人肉，實際上卻與許多大老闆私下在飯店會面，公開透明破功；柯文哲則表示他也有自己的朋友。

台北市議會下午舉行市政總質詢及答覆，柯文哲率領局處官員列席，吳世正質詢時指出，柯文哲曾不齒政商關係已淪為官商共同拿刀叉吃人肉，還說過有事情到市政府談就好，而非像以前一樣到招待會所。

吳世正說，柯文哲強調開放政府、全民參與、公開透明，甚至要求首長要上網登錄行程，自己卻私下與財團大老闆碰面，公開透明破功。

吳世正播放一段新聞影片，指柯文哲日前特地換車上陽明山拜會台新金控董座吳東亮，並指柯文哲有太多不公開行程，如其6月7日晚上在福容大飯店與許多大老闆會面，要求之後應全數公開。

柯文哲則表示，「我上車時也要公開透明嗎？」、「我也有自己的朋友」、「我有跟人家談什麼生意嗎？」，並指自己有很多公開的市政行程。

他認為，吳世正的要求已是無限上綱，而他也有自己的朋友，「大老闆是市民，販夫走卒也是市民，我也常問產業界意見，有建議事項」，指會面公開與否不是他想不想就好，還要顧及對方想法。

柯文哲說，每個人都有隱私，並反問吳世正，「你這些資料怎麼拿到的，你為什麼拿得到出席人的名單？」

柯文哲並信誓旦旦的說，全台灣的政治人物沒人比他清廉，他當了4年半的市長，非常清楚。

民進黨市議員王世堅質詢時指出，柯文哲4年來共請假74天，「你是不是去密會遠雄、密會富邦、台新金這些財團？」認為若柯文哲與財團密會，已嚴重損及全體民權益、違反公共利益，要求說明清楚。

柯文哲說，「我沒有去汽車旅館」，指自己請假是見朋友，並非見什麼人就等於密會。（編輯：李亨山）1080610