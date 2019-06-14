雙語校憂韓國瑜雲林造勢及反送中 畢典改地點

（中央社記者江俊亮雲林縣14日電）高雄市長韓國瑜預定15日在雲林縣參加他創辦的維多利亞雙語中小學畢業典禮與斗六造勢，但家長會擔心原本的舉辦地點雲科大有「反送中」相關活動，改到劍湖山渡假大飯店舉行。

韓國瑜參加雲林斗六市人文公園的造勢活動前，原本打算就近到國立雲林科技大學參加維多利亞雙語中小學畢業典禮，但維多利亞雙語中小學副校長林朱蚶接受中央社記者訪問時表示，校方考量造勢活動，學生及家長進出不便，尤其到場觀禮的學生家長及來賓車輛就有100輛、200輛，決定更改活動地點。

維多利亞雙語中小學家長會晚間也發布新聞稿表示半年多前就決定畢典時間與地點，後來斗六人文公園有大型集會活動，且雲科大校園內另有團體辦活動，家長會為避免造成雲科大師生困擾及複雜化，維護學生、家長進出活動場域順暢與安全，才決定改地點。

雲科大學生當天下午1時到6時將在校門廣場舉辦「反送中、撐香港」戶外哲學課。

家長會說，有團體得知畢典改地點後，竟研議辦理活動地點也更改，另聽聞有心人士要到畢典會場聚眾鬧事，家長會提嚴正抗議，籲請勿干擾師生、家長單純聚會，如果更改畢典地點後仍遭不當騷擾，家長會定報警依法處理，絕不寬貸。

雲林縣警察局斗六分局副分局長李仁表示，警方籲請辦理活動團體互相尊重，不要有任何挑釁行為。（編輯：李明宗）1080614