台南老樹要搬家 各界祈福盼順利

（中央社記者楊思瑞台南17日電）台南市新營轉運站附近一棵約300歲的老榕樹，受附近土地重劃影響，面臨強降雨後可能積水情況，經市府農業局評估後將移往附近公園，並在今天發起祈福活動，盼順利移植。

這棵老榕樹位於新營區嘉芳里鎮安殿旁，原本就低於附近路面；周邊地土重劃後，成為整個區域最低窪之處。未來一旦出現強降雨，積水可能會對老樹健康帶來負面影響。

台南市農業局經樹木保護委員會同意，計畫老樹搬遷到附近地勢較高的公園內，台南市長黃偉哲也指示妥善保護。

台南市農業局長李朝塘今天帶著市府人員與附近居民，先前往鎮安殿向主祀神明神農大帝上香，隨後再為老榕樹掛上祈福卡。

李朝塘表示，農業局仔細做好每一項移植前置工作，甚至邀請屏東科技大學的褐根病偵測犬來偵測是否有危及老樹的病源，所幸偵測結果沒有褐根病源反應。

他說，老樹移植計畫經過台南市樹木保護委員會審查通過，斷根時間從6月拉長到10月，等新生根系數量足夠之後，才會以全樹冠移植的方式移至廟宇後方公園，希望提高老榕樹移植存活率。

李朝塘指出，老樹與廟宇歷經市容變遷，見證悠久的人文歷史。祈福卡不僅是祈求老樹搬家順利，更是為受神農大帝庇佑的這塊土地掛上無限祝福。（編輯：翁翠萍）1080617