聲援香港反送中 中市綠營議員未來不敢過境香港

（中央社記者郝雪卿台中17日電）香港反送中遊行受到國際關注，多名民進黨籍台中市議員今天在市政總質詢時一起聲援香港，曾在香港過境時無故被留置85分鐘的蕭隆澤說，再也不敢過境香港了。

民進黨籍市議員周永鴻、蔡耀頡、曾朝榮、蕭隆澤、邱素貞、陳淑華、江肇國等人在市政總質詢中，要求市長盧秀燕表態挺香港，盧秀燕則說，「我講了香港加油，就是撐香港」。

周永鴻等人表示，香港反送中遊行引發關注，卻有國民黨籍的立委、議員到廈門去參加海峽論壇，支持一國兩制，他認為盧秀燕應該拒絕為這些民代輔選。

盧秀燕指出，立委與議員都不歸市府管。至於為民代輔選一事，他黨的議員干涉別黨如何輔選，可能不太適當。

陳淑華指出，香港的反送中事件跟台中市絕對有關係，除了對台中市的台商、出國旅客有影響外，對台中市未來在區域城市競合中也發生絕對的影響。

邱素貞說，中國海協會前會長陳雲林來台，下榻台北圓山飯店，她與陳淑華等女議員潛入圓山飯店，掛出抗議陳雲林來台布條，她擔心過境香港時搞不好就被抓起來，如果逃犯條例通過，恐怕會被送往中國，香港逃犯條例影響很大。

蕭隆澤表示，兩年前他在過境香港時，曾被請到入出境旁的房間，等了85分鐘無法通關，對方只說，上面的人對他有意見，要求他「要低調」，才讓他順利過關，如今想起來，仍不寒而慄，再也不敢過境香港了。（編輯：陳俊碩）1080617