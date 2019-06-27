縣長夫婦是否同賞夏戀嘉年華 徐榛蔚賣關子

（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）花蓮暑期盛事－夏戀嘉年華活動將登場，花蓮縣長徐榛蔚說，表演她看了18屆，卡司愈來愈強；每年都和丈夫傅崐萁同坐台下欣賞，至於今年是否如同往年？她賣關子說到時就知道。

2019夏戀嘉年華活動將於7月4至11日在花蓮六期重劃區舉行。今天則先舉行記者會，由JR紀言愷、阿喜以熱情歌曲宣告活動將到來，徐榛蔚為兩人披掛阿美族傳統佩飾「情人袋」並贈送小米酒。

徐榛蔚說，「夏戀嘉年華」冬夏各一場，前縣長傅崐萁擔任立委時開始舉辦至今連辦12年、18屆，請來藝人露天開唱。今年每天都安排壓軸藝人表演，包括羅志祥、潘瑋柏、丁噹、田馥甄、玖壹壹、畢書盡、ALIN、八三夭等，邀各地民眾免費參加。

媒體詢問，今年是否依照往年慣例和傅崐萁全程「坐好坐滿」？徐榛蔚回應說，敬請期待，屆時會有「大彩蛋」。

另外，知卡宣綠森林親水公園暑期水上樂園活動將於7月1日開幕，所有設施全部免費開放，水上設施開放至8月25日止。

花蓮縣政府表示，今年特別打造深水池，適合想體驗深水游泳的民眾；另外考量部分遊客不想穿著泳裝，或是帶著包尿布的小小孩不方便下水，特別新設泡腳池與噴泉廣場，讓不同年齡層的遊客不僅能夠玩水消暑，也能享受親子樂，悠閒度夏日時光。（編輯：吳佳穎）1080627