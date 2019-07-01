大貓熊圓圓 今年沒成功懷孕

台北市動物園1日表示，歷經121天的觀察與各項懷孕診察，大貓熊「圓圓」今年沒有成功懷孕。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 108年7月1日

（中央社記者梁珮綺台北1日電）台北市動物園發言人曹先紹今天指出，歷經121天的觀察與各項懷孕診察，大貓熊「圓圓」今年沒有成功懷孕，疑似懷孕（或假孕）的行為表徵也逐漸消失。

曹先紹表示，「圓仔」今年滿6歲，生日願望是爸爸「團團」與媽媽「圓圓」能再接再厲，替牠添一個弟弟或妹妹。

「圓圓」今年3月2日發情達高峰期，動物園把握時機進行人工授精，曹先紹說，截至今天為止，歷經121天觀察與各項懷孕診察，並經動物園熊科動物繁殖小組專家群充分研討與評估後，確定「圓圓」沒有成功懷孕。

曹先紹表示，「圓圓」疑似懷孕或假孕的行為表徵也將逐漸消失，食慾及活動力應很快能恢復。

動物園6日上午9時30分至中午12時，將在大貓熊館1樓舉辦「圓仔6歲生日—圓粉慶生派對」活動，邀請民眾到動物園送上祝福，陪「圓仔」享用生日蛋糕，並動手製作限量的「圓仔」生日紀念品。（編輯：戴光育）1080701