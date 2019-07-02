暑假推漫畫元素 南投吸引學子進圖書館

（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）南投縣文化局今年暑期活動將以漫畫元素吸引學生族群，開幕式當天有COSPLAY表演，邀知名插畫家微疼以漫畫做主題演講。

迎接學生放暑假，南投縣政府文化局推出「圖書館暑期歡樂季」系列活動，今年開幕式以漫畫為主題，6日上午將由國內專業COSPLAY表演團體「無限人形劇場」帶來精彩表演，及邀請擁有91萬臉書粉絲的網路繪本插畫家「微疼」，以漫畫及自身經歷進行主題演講。

文化局圖書科長劉雅馨今天說，開幕式及演講地點在文化局圖書館7樓，演講開放200個名額，目前受理報名中，額滿為止，主題為「微疼如何翻轉漫畫世界」；場外還有漫畫主題書展，及勞動部勞動力發展署、南開科技大學文化創意與設計系設置體驗及文創攤位。

劉雅馨表示，為鼓勵民眾參加圖書館暑期歡樂季系列活動，活動期間6日到8月31日新辦理借書證、借閱每滿20本圖書都可獲1點，集點卡滿10點可到縣內各公共圖書館兌換禮物，獎品包含玻璃水瓶、密扣式玻璃保鮮盒、輕量背包、計步器電子錶等。

劉雅馨說，串聯活動包括歡樂影展、電子書數位學習、好書交換、說故事活動、本土語言推廣、祖父母節活動、0歲到5歲閱讀起步走、影片欣賞、闖關遊戲、暑期才藝研習班、兒童繪本製作等，歡迎學生利用暑假來圖書館充實假期。（編輯：方沛清）1080702