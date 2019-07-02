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屏東龍捲風災損安遷救助 違法建築不能申請

最新更新：2019/07/02 15:46
屏東縣林邊鄉鎮安村和南州鄉萬華村1日下午發生龍捲風，不少路樹被吹倒，電線也遭吹落，街上一片狼藉。（民眾提供）中央社 108年7月1日
屏東縣林邊鄉鎮安村和南州鄉萬華村1日下午發生龍捲風，不少路樹被吹倒，電線也遭吹落，街上一片狼藉。（民眾提供）中央社 108年7月1日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）屏東林邊鄉鎮安村和南州鄉萬華村昨天下午遭遇罕見的強力龍捲風，共有10多棟民宅受損，多數是頂樓或延伸搭建的鐵皮屋遭掀翻，屏東縣政府今天啟動安遷救助，但違法建築不補助。

這場龍捲風是屏東近年少見災害最大的龍捲風，縣府昨天初步統計，造成4人輕傷，林邊鄉鎮安村11棟、南州鄉3棟民宅受損，還有5部汽車毀損，另外，許多鷹架、招牌也被吹落，造成7400多戶停電。

林邊鄉及南州鄉公所今天申請國軍各支援50及30名兵力，協助民眾清理重建工作。

縣府今天啟動安遷救助，縣長潘孟安在臉書上po出救助標準，並表示從寬認定補助。

縣府的安遷救助標準，住屋非經整修無法居住，且有屋頂毀損面積達1/3以上；或住屋牆壁斷裂、傾斜或倒損（災害發生前已設籍該址），戶內實際居住人口每人發給2萬元，以5口為限。

林邊鄉和南州鄉公所表示，今天民眾都還在清理家園，上午只有2、3名民眾打電話詢問救助標準。

縣府社會處長劉美淑說，縣長潘孟安昨晚勘查災情，發現多數是鐵皮屋受損，因此指示從寬認定，不過，違法建築仍不予補助，如果是弱勢家庭的違法建築遭毀損，將以個案處理，協助解決他們的居住問題。（編輯：陳俊碩）1080702

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