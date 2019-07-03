北市暑期兒童消防營 小尖兵勇闖防災關卡

（中央社記者黃麗芸台北3日電）台北市消防局攜手台灣樂高公司舉行暑期消防營活動，共計16梯次、1600個名額，日前甫開放報名就瞬間額滿，小學生透過學習防火、防震、煙霧體驗，扎根防災知識成為防災小尖兵。

北市消今天在防災科學教育館舉辦「108年消防營」開幕活動，參與的國小學童只要通過各種防災知識及體驗活動考驗後，即可獲得結業證書，成為防災種子，也是家中最英勇的「防災消防小尖兵」。

同時，北市消今年也首度邀請樂高公司一起陪小朋友Fun暑假，透過樂高積木組成的縮小世界中，學習相關防火、防災知識，用小積木逐步構建安全的家。

北市消表示，消防營6月中旬開放報名就立即額滿，活動7月起開跑至7月26日止，連續舉辦4週，並擇期開放家長報名共學，共計辦理16個梯次、開放1600個名額，也是北市每年暑假的熱門活動之一，希望藉此讓防災走進家庭。

開幕活動現場由消防大哥哥們帶領小朋友一同進行「防火知識歌」唱跳活動，透過輕快曲調和淺顯易懂歌詞，寓教於樂讓防災知識從小扎根。

此外，身穿消防服的瞄子手、搜救手、救護手及防災高手等4名消防人員，也率消防小尖兵進行射水滅火、橫渡體驗和示範地震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」動作，精彩萬分。

同時，煙霧體驗也讓小朋友們體驗在伸手不見五指的濃煙中，如何學習正確的逃生姿勢；現場還進行有趣的「消防小達人」及「消防小英雄」闖關活動。

北市消指出，消防營活動內容除包括學習防火、防震的防災知識外，還有滅火和地震體驗等，讓小朋友了解消防員辛勞工作的一面。（編輯：張芷瑄）1080703