更多編輯台推薦新聞：
長榮空服罷工16天 影響逾26萬名旅客
生活

長榮空服罷工16天 影響逾26萬名旅客

彭政閔回一軍先發打3棒 拚完成兩項中職紀錄
運動

彭政閔回一軍先發打3棒 拚完成兩項中職紀錄

中央社印尼特派談駐外經驗 籲實習生打破偏見
生活

中央社印尼特派談駐外經驗 籲實習生打破偏見

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝
產經

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

疑觀光日優惠行銷支持韓國瑜 潘恒旭：無關初選

最新更新：2019/07/05 21:06
高雄市長韓國瑜（前）5日穿著安全裝備進入三民區一處下水道箱涵視察，並表示盼於20天內完成雜物清除，以妥善發揮雨水下水道的功能，助市民免受淹水之苦。（高雄市政府提供）中央社記者陳朝福傳真 108年7月5日
高雄市長韓國瑜（前）5日穿著安全裝備進入三民區一處下水道箱涵視察，並表示盼於20天內完成雜物清除，以妥善發揮雨水下水道的功能，助市民免受淹水之苦。（高雄市政府提供）中央社記者陳朝福傳真 108年7月5日

（中央社記者陳朝福高雄5日電）高市府訂5日到7日「高雄觀光日」，觀光局長潘恒旭在臉書貼住宿優惠還有加註語，被批有支持市長韓國瑜總統初選政治意涵，潘恒旭今天受訪澄清無關初選，單純為宣傳高雄。

韓國瑜原擬在高雄市辦總統初選造勢活動，因考量登革熱疫情延燒，改邀民眾到高雄觀光，市府火速訂「高雄觀光日」，並有配合的優惠活動。

潘恒旭在臉書發文，7月5日住房優惠等內容，下面還加註一句「訂房時請說支持韓國瑜高雄發大財」。潘恒旭受訪解釋，單純行銷高雄市，無關政治，這一句註語是飯店業者加註後傳真給他，認為有創意才轉貼在臉書。

「Wecare高雄」隨即在臉書貼文批評「這不算政治活動？」一個毫無分際的市府團隊，一個肆無忌憚的局長，光明正大的運用市府資源打國民黨的總統初選，人民的納稅錢付局長薪水，是用來做這種事的嗎？韓國瑜選前的承諾呢？連基礎的清廉、分際都沒有的市長跟市府團隊，高雄市民還得忍受多久？

對於「Wecare高雄」的質疑，飯店業者則透過臉書發文「沒有任何政治色彩，更不參與任何政治活動。本飯店秉持著服務為本誠摯歡迎所有朋友入住。」（編輯：黃世雅）1080705

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報