中市府重啟東豐快二階環評 盼盡速復工

（中央社記者蘇木春台中6日電）東豐快速道路今年重啟環評，且進入二階段環評，台中市長盧秀燕今天前往勘察東豐快速道路第4標竣工橋梁，她表示，將全力推動東豐快盡速復工。

「東勢─豐原生活圈快速道路」共分為5標案，其中4、5標案已經完工，1至3標豐原到石岡段，因環評程序瑕疵遭訴願撤銷，市府依法停工並重啟環評，並在民國104年召開環評審查會，審查結論及程序引起爭議，進而遭到環保團體及地方民眾提起行政訴訟，最高行政法院審理後，判台中市政府敗訴定讞，

盧秀燕今天在台中市政府建設局長陳大田陪同下，勘察東豐快速道路第4標竣工橋梁，立法委員江啟臣與當地多名民意代表都到場關心。

盧秀燕表示，九二一地震時，因台3線中斷，許多東勢、石岡等山城地區居民搶救不及，死傷嚴重。東豐快速道路可說是「生命的救援線」，除可加速震災救援通行，也可縮短山城與市區來往時間，有效促進當地觀光及產業發展。

盧秀燕說，她上任後，依法於今年1月初重啟東豐快環評，3月完成招標作業，經4月17日第60次環境影響評估審查會議，由環評委員審查後同意進入二階環評程序。目前由建設局進行二階環評相關作業，希望2年內完成環評程序，並在任內儘快復工，給山城居民一條聯外安全的便捷道路。

陳大田說明，市府於今年6月10日起陸續拜訪里長、地方領袖及相關權利人等，多數意見為建議路線微調，避開房舍、保留農地、使用河川地等，為符民意所需，建設局與相關水利機關研商運用河川地規劃路線，加速研議，後續也將召開地方說明會廣納地方意見。（編輯：吳佳穎）1080706