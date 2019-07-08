嘉縣公車站牌過低 老婦跪在地上觀看

嘉義縣議員何子凡8日在臉書張貼一張老婦人為看公車站牌資訊跪在地上的照片，嘉義縣公車處表示，已立即派人改善。（取自何子凡臉書）中央社記者黃國芳傳真 108年7月8日

（中央社記者黃國芳嘉義縣8日電）嘉義縣議員何子凡今天在臉書PO一張老婦人為了看公車站牌資訊，竟跪在地上，網友批評設計不符人性需求；嘉義縣公車處表示，公車時刻表由廠商輸出張貼，已立即派人改善。

何子凡今天在臉書PO的照片位置是在嘉義縣公車梅山站候車亭，因公車站牌資訊張貼位置過低，導致一名老婦人要跪在地上觀看，他認為，難道要老人家「接地氣」，公車站牌未能貼近使用者需求與人性化。

嘉義縣政府表示，梅山站公車資訊站牌為106年9月由縣府於太平雲梯路線營運前所興建，與縣境內其他站牌型式不同，目前縣內除了這個候車亭，均無同樣式的資訊看板。

嘉義縣公車處長郭良江指出，梅山站公車資訊站牌由廠商輸出張貼，內容資訊及位置確實欠缺考慮，對於張貼過低不方便年長者查看，已立即派人改善。

嘉義縣建設處指出，目前正進行嘉義縣候車站牌、站名整併等工作，主要以縣境內設有候車亭，將路線及時刻表資訊統一張貼於候車亭內的適當位置，方便民眾查看。若無候車亭，則會遷移各家客運業者站牌於同一位置。（編輯：陳俊碩）1080708