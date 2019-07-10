盧秀燕探視遭保母受虐女童 允協助度過難關

（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中一名女童上月疑遭保母施虐，昏迷指數一度只有3，治療多日後病情逐漸好轉，台中市長盧秀燕今天前往醫院探視時承諾，市府會全力協助家屬，幫助女童度過難關。

盧秀燕下午在社會局長李允傑等人陪同下，前往中國醫藥大學兒童醫院探視受虐女童，關心目前醫治狀況，聆聽家屬心聲及致贈慰問金新台幣1萬元，並請社會局全力提供必要協助。

「真的非常感謝所有醫護人員的幫忙！」盧秀燕在病床旁輕聲為女童加油打氣，盼女童的傷勢早日康復；她也握著女童母親的手說，照顧女兒還有很長的路要走，請媽媽也要照顧好自己；必要醫療部分，市府會全力協助，讓媽媽可以安心照顧女兒。

盧秀燕還表示，市府已經協助申請了急難紓困金2萬元，還有兒少保護個案的看護費補助金，未來將由社會局協助開立社會救助金專戶，接受善心民眾捐助女童的醫療看護費用。李允傑承諾，後續女童的照護，市府一定會全力支持、全力幫忙。

中國醫藥大學附設醫院表示，女童6月21日就醫時顱內出血、左手臂骨折，身上有疑似瘀傷，經手術清除腦部血塊，當時昏迷指數一度只有3，經過10多天的搶救，昏迷指數已恢復到7、8分，經評估後已轉到普通病房，醫院並協助家屬後續接手照顧訓練。（編輯：黃世雅）1080710