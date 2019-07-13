雲林縣國民運動中心啟用 7天免費體驗

斥資新台幣3億元打造的雲林縣國民運動中心13日起試營運7天，館內設施於試營運期間供民眾免費體驗。（雲林縣政府提供）中央社記者江俊亮傳真 108年7月13日

（中央社記者江俊亮雲林縣13日電）斥資新台幣3億元打造的雲林縣國民運動中心今天啟用，運動中心有室內溫水游泳池、籃球場、羽球場、飛輪教室、直排輪曲棍球場、攀岩場等，即日起試營運7天供民眾免費體驗。

今天的啟用儀式由雲林縣副縣長謝淑亞、教育部體育署副署長王水文、雲林縣體育會理事長郭志恆、斗六市長林聖爵、營運廠商鄭資盛等人出席，預定27日開幕營運。

謝淑亞表示，位於斗六市水岸藝術園區旁的國民運動中心，是雲林縣首座國民運動中心，也是縣內首座結合休閒及運動功能的新型態場館，除了有大型體適能中心等6大核心設施外，還有幼兒體適能教室等設施。

營運廠商鄭資盛表示，雲林縣國民運動中心未來將舉辦運動人才培訓、開設水上救生課程、女性游泳專班、舉辦3對3籃球聯誼賽等活動，並導入綠能智慧化健身器材、懸吊訓練設備、銀髮族循環訓練站、運動傷害防護室等，打造智能化的國民運動中心。（編輯：黃世雅）1080713