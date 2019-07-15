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關心南彰化排水 王惠美要求如期如質完工

最新更新：2019/07/15 17:16
彰化縣長王惠美（右2）15日視察石笱排水第5期工程進度等南彰化多處排水系統，並指示要如期、如質完工。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真　108年7月15日
彰化縣長王惠美（右2）15日視察石笱排水第5期工程進度等南彰化多處排水系統，並指示要如期、如質完工。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真　108年7月15日

（中央社記者蕭博陽彰化縣15日電）彰化縣長王惠美今天視察南彰化多處排水系統，她指示要如期、如質完工，預期完工後達提升防洪排水、便捷地方交通等目標。

防範颱風季降雨淹水，王惠美今天陸續視察石笱排水五期工程、舊濁水溪、溪墘厝排水、內三排水疏濬維護及護岸加高工程、位於田尾與北斗一帶清水溪排水治理及橋梁改善工程併辦土石標售，除希望工程如期、如質完工，也歡迎全民一起督工並包容施工期間不便。

王惠美說，石笱排水為洋仔厝溪支流，全長約21公里，流經秀水、花壇、大村、員林等地，下游段約10公里民國98年整治完成，之後接續辦理上游大村、員林等改善工程，總治理經費達新台幣23億元，預計109年6月全線完成，排水與防洪效率提升將更保障民眾安全。

對於舊濁水溪、溪墘厝排水、內三排水疏濬維護及護岸加高工程，王惠美表示，民眾及民意代表反映舊濁水溪沿岸雜草叢生及淤泥堆積，由於接近颱風季節，大雨過後河水可能溢過護岸造成農作物損失，縣府聽見人民聲音，上游段北斗橋到仁觀橋約8公里範圍先清淤。

王惠美視察清水溪排水及橋梁改善工程時說，排水治理5公里及改建2座橋梁，同時辦理護岸加高，還有區段渠道淤泥及雜草阻礙水流，縣府同時發包渠道清疏，改善後可提升排水通洪能力。（編輯：黃世雅）1080715

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