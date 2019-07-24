走過莫拉克屏東辦10週年紀念 尋找當年的你

（中央社記者郭芷瑄屏東縣24日電）2009年莫拉克颱風肆虐屏東被列為重災區，10年重建歷程與成果，屏東縣政府27日起至8月18日舉辦莫拉克風災10週年紀念會，並尋找當年協助救災的志工、軍警和民眾。

屏東縣政府統計，莫拉克颱風造成屏東縣近70人傷亡、394處房屋全毀或半毀、撤離收容災民5000多人，包括公共設施、學校設施和農林漁牧的損失共約新台幣54億餘元，當年動用的救災志工高達2萬人。

縣政府今天為10週年紀念召開記者會，消防局長許美雪表示，當時擔任消防局秘書駐守災害應變中心，災情不斷擴大，來自各縣市的救援隊伍及志工都需要指揮調度，她因此20天沒回家也沒換衣服。

水利處長江國豐表示，沿海重災區佳冬鄉和林邊鄉當時水淹2層樓高，在政府8年800億元的整治計畫中，花了約10多億元整治林邊溪，並進行排水道改善及抽水站設置，近幾年的大雨，佳冬和林邊已沒有大面積淹水。

原民處副處長蔡文進表示，原鄉一共設置了長治百合、禮納里、新來義、吾拉魯滋及高士等5處永久屋共1320棟，10年來，縣府協助發展產業，包括旅遊、咖啡和紅藜，已吸引約50名以上年輕人返鄉，未來3年還將協助發展百合花產業。

研考處長鄞鳳蘭指出，10年來一些重建陸續完成，如全台最高的霧台鄉谷川大橋的興建、霧台鄉大武村和霧台村的微電網設置、全縣防災、救災系統與水位監測系統的設置、大潮州人工湖興建及光電產業發展等。

縣政府規劃一系列回顧與展望活動，希望能展現屏東縣浴火重生、化危機為轉機的正向力量，27日當天上午將在禮納里永久屋舉辦10週年紀念會；27日至8月18日舉辦「尋找當年的你」活動，縣府在官網上收集了近百張當年投入救災的志工、軍警及民眾的照片，啟動超級尋人任務，本人出面將獲紀念品及免費參加重建區小旅行。

其他活動還有莫拉克藝生活藝術節、古謠傳唱快閃表演、莫拉克風災10週年特展、「土地與人的和解莫拉克論壇」、10週年音樂會及「重生區小旅行」等，各項活動詳細內容請查看縣府官網。(編輯:孫承武)1080724