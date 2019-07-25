桃園推廣文創產業 音樂電影暑假免費看

桃園市政府今年暑假期間在馬祖新村眷村文創園區舉辦2019電影生活節系列活動，盼推動電影文創產業，同時也帶動桃園眷村文化園區活化再利用。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年7月25日

（中央社記者吳睿騏桃園25日電）桃園市政府暑假期間在馬祖新村眷村文創園區舉辦電影生活節，今年結合電影與音樂主題，播映波希米亞狂想曲等電影，盼推動電影文創產業，帶動桃園眷村文化園區的活化再利用。

桃園市長鄭文燦今天受訪表示，馬祖新村眷村文創園區是桃園三大文創園區之一，市府希望發展成為電影文化基地，進行電影文化推廣，今年的活動從27日至8月31日，主題為「搖擺象限」，以音樂與電影為元素，在園區內的桃園光影電影館放映音樂電影，民眾可免費進場觀看。

鄭文燦表示，很多膾炙人口的歌曲都是來自電影，今年的電影生活節，規畫台灣獨立音樂專題、古典音樂、電影配樂大師，流行音樂專題、搖滾巨星專題等，並選播「七匹狼」及「遊俠兒」，還有今年奧斯卡大贏家「波西米亞狂想曲」等電影。

桃園光影電影館行政統籌毛致新表示，電影生活節另外將舉辦電影「搭錯車」的戶外放映，並由名製作人李壽全進行映前座談，還有在地音樂家現場演出音樂市集以及夏夜電影音樂派對等活動，同時也在馬祖新村眷村文創園區戶外策劃「聲音的維度」靜態展，邀請市民一起到馬祖新村體驗聲音與電影的完美結合。（編輯：方沛清）1080725