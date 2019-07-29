台灣之光 台中市國安國小足球隊亞太盃奪冠

台中市國安國小足球隊日前參加在越南胡志明市舉辦的亞太盃青少年國際足球錦標賽U12組，歷經多場苦戰後奪冠，頒獎時小將們開心拉起國旗、高舉獎盃。（立委張廖萬堅服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年7月29日

（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中市國安國小足球隊傳來捷報，校長陳貞蓉今天表示，國安國小足球隊在越南舉辦的亞太盃青少年足球錦標賽U12組勇奪冠軍，球隊總教練蕭憲章也榮獲教練金牌獎。

國安國小足球隊參加27日到28日在越南胡志明市舉辦的亞太盃青少年國際錦標賽，歷經苦戰後奪冠，昨天的頒獎典禮中，足球隊小將開心拉起國旗並高舉獎盃，讓台灣足球揚名國際。

蕭憲章表示，亞太盃青少年足球錦標賽過程相當緊湊，每天7小時內需完成5場比賽，球員只有1小時的休息時間，這對教練調度及球員體力、心理素質都是一大考驗。

陳貞蓉表示，國安國小足球隊此次能夠遠赴越南參賽，感謝教育部體育署新南向政策相關計畫經費補助，使基層足球運動有機會與國外隊伍球技交流。

陳貞蓉指出，小將們在球場上的精彩表現吸引比賽現場的其他隊伍與家長，還進一步與台灣隊伍交流，隊職員也把握機會介紹台灣，更驕傲的拿出國旗與友隊合影，大會並安排兩場實況轉播，此次越南之行也是一次成功的國民外交。（編輯：林沂鋒）1080729