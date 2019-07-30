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國美館台中州廳園區計畫 中市府將辦說明會

最新更新：2019/07/30 18:01
台中市政府去年與文化部簽署「國美館台中州廳園區」合作意向書，將交由文化部代管園區，因地方出現許多不同聲音，對中央代管有疑慮，市府將辦說明會，公開傾聽民意後再與文化部協商。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真　108年7月30日
台中市政府去年與文化部簽署「國美館台中州廳園區」合作意向書，將交由文化部代管園區，因地方出現許多不同聲音，對中央代管有疑慮，市府將辦說明會，公開傾聽民意後再與文化部協商。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真　108年7月30日

（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中市政府去年與文化部簽署「國美館台中州廳園區」合作意向書，將交由文化部代管園區，市府今天表示，地方對中央代管出現疑慮聲音，將辦說明會傾聽民意後，再與文化部協商。

前台中市長林佳龍去年11月與文化部長鄭麗君簽署合作意向書，以再現台灣藝術史為目標，設置「國美館台中州廳園區」，共同推動台中州廳及舊市議會的保存活化再利用計畫，文化部並指定國立台灣美術館負責規劃作業。

台中市文化局說，文化部原規劃將台中州廳及舊市議會打造為近現代美術館、國家視覺藝術館，希望代管兩地及其周邊土地30年，但之前曾有台中國家歌劇院「送」給中央的前例，現在又將州廳交給文化部「代管」，地方出現許多不同聲音，擔心市府將欠缺主導性，也影響州廳主體性，因此市府預計8月下旬辦理說明會，公開傾聽民意後再與文化部協商。

文化局指出，台中州廳是日治時期官廳建築類型的代表作，創建於日治大正2年（1913）年，時為民國2年，至民國95年11月17日指定為市定古蹟，具有高度保存意義，市府並自105年啟動台中州廳修復計畫。

文化局表示，市府也繼續推動「台中文化城中城歷史空間再造計畫」，市府投入新台幣5億元、中央補助5億元，一共斥資10億元規劃城中城，盼讓舊城區改頭換面，帶動地方發展。

其中，台中州廳修復工程預計今年9月部分動工、明年5月全面開工，延續既有計畫持續推動台中州廳、刑務所官舍群及綠空鐵道軸線建設，盼創造城中美學經濟。（編輯：翁翠萍）1080730

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