國民黨議員批柯文哲公器私用 北市府指政治口水

台北市長柯文哲（右）籌組台灣民眾黨，他1日在市政大樓11樓接受媒體聯訪時，強調自己近期走訪灣各縣市，同步思考台灣需要什麼，要怎麼做，台灣才會更好。中央社記者吳家昇攝 108年8月1日

（中央社記者劉建邦台北2日電）台北市議會國民黨黨團今天批評柯文哲濫用市府資源從事政黨活動，北市府回應，受訪不是組黨記者會，政治口水不值得回應。

柯文哲宣布籌組台灣民眾黨，昨天選在市政大樓11樓吳三連廳接受媒體聯訪，說明自己創黨理念。

台北市議會中國國民黨團今天召開記者會，出席的有書記長應曉薇、吳世正、秦慧珠、汪志冰、王鴻薇。

吳世正說，柯文哲在市府會議室宣布組黨，這是公器私用，要求政黨活動應退出市府。秦慧珠提及，議會下會期開議時，會提案要求柯文哲說明組黨後，如何兼顧市政。

王鴻薇說，柯文哲身為市長還要同時成為政黨創辦人，柯文哲將會身兼多職，柯文哲應先顧好市政，且不該把市府當成黨部或競選總部。

對此，北市府發言人劉奕霆指出，昨天記者會是媒體聯訪時段，僅針對時事回應，並視媒體到場人數，決定市長柯文哲受訪地點，沒有所謂召開組黨記者會，且絕無公器私用、違反相關規定疑慮；他提及，像這種政治口水不值得一一回應。（編輯：張銘坤）1080802