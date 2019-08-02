澎湖國際燈光節 17日點燈閃耀迎賓

（中央社澎湖縣2日電）交通部觀光局「2019澎湖國際海灣燈光節」，17日起在馬公觀音亭園區點亮，長達2個半月，其中15公尺燈組中的5公尺主燈「鯨動海灣」，將是燈光節主秀，吸引遊客的視覺。

觀光局澎湖國家風景區管理處長許宗民表示，今年特別訂為『小鎮漫遊年』」，強力推展台灣特色小鎮以及離島觀光旅遊活動，第四屆澎湖秋瘋季規劃一系列的澎湖秋冬活動，整合在地特色、旅遊優惠行程，吸引遊客在秋冬來一趟海島度假之旅。

今年的4大燈光展演主題分別為光耀菊島、鯨動海灣、隱匿之海、福耀龍宮門，從8月17日至11月2日，每週星期四、五、六輪流上演。4個展演以「龍宮」為核心，串成一段完整故事，從龍王守護菊島的傳說開始，穿越龍宮、召喚鯨魚，最後欣賞海底的奇幻仙境，各階段融入創意美學及現代科技，燈光隨著音樂一同律動、變化，將帶給遊客為之一亮的視覺饗宴。

其中，馬公觀音亭園區的西瀛虹橋上，有以星光虹橋為概念全長燈飾布置440公尺，使用燈串10560公尺，塑造星空漫步的步道以及藍白光點閃耀的星光點點，將是活動的亮點之一。

另外，包括有澎湖海洋派對嘉年華、澎湖吉貝沙灘嘉年華、湖西鎮好玩體驗活動、滬外教學-吉貝石滬環境教育」、國際風浪板系列賽和菊島澎湖跨海馬拉松等系列活動，也都將陸續登場，一直進行至11月初。

澎湖國際海灣燈光節今天由許宗民與澎湖縣長賴峰偉、副議長陳雙全、馬公市長葉竹林等共同舉行記者會。宣布國際海灣燈光節正式點亮，現場並發表「秋季樂遊澎湖」CF，提供6000本旅遊護照，讓遊客在澎湖觀光旅遊時，食衣住行都方便，快樂遊澎湖。(編輯:孫承武)1080802