更多編輯台推薦新聞：
合歡山暗空觀星獲國際認證 台灣第一座
生活

合歡山暗空觀星獲國際認證 台灣第一座

影片／反制共軍軍演 國軍操演117枚飛彈射擊畫面曝光
政治

影片／反制共軍軍演 國軍操演117枚飛彈射擊畫面曝光

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

陸客自由行暫停 屏府將開發寒帶國遊客

最新更新：2019/08/02 17:46
屏東縣政府2日率觀光團體前往新加坡參加2日至4日的秋季旅展，搶攻星馬市場。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年8月2日
屏東縣政府2日率觀光團體前往新加坡參加2日至4日的秋季旅展，搶攻星馬市場。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年8月2日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）中國暫時停發赴台灣自由行通行證，屏東縣政府今天指出，不擔心受單一國家封殺的衝擊，縣府除拓展東北亞、東南亞市場，未來還會轉型、開發寒帶國家及穆斯林遊客。

中國自1日起暫停申請及核發赴台灣自由行通行證，屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，縣府對縣內觀光旅遊非常有信心，屏東一直以來都在推動多元化主題旅遊，依不同國家的風情、喜好推出量身訂做的觀光遊程。

黃國維說，縣府近幾年除拓展東北亞、東南亞市場，未來還會轉型、開拓寒帶國家及穆斯林的遊客，早已擬定應戰策略，不擔心受到單一國家封殺的衝擊。

屏東縣政府去年在新加坡400輛計程車及5輛大型街頭巴士，推出「沒有來過屏東，別說你到過台灣」車體廣告，成功傳遞屏東蔚藍海岸形象。

黃國維表示，為延續去年車體廣告效應，縣府率觀光團體前往新加坡參加2日至4日的秋季旅展，搶攻星馬市場。（編輯：戴光育）1080802

屏東縣政府2日率團前往新加坡參加秋季旅展，開拓星馬旅遊市場。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年8月2日
屏東縣政府2日率團前往新加坡參加秋季旅展，開拓星馬旅遊市場。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年8月2日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報