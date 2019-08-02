陸客自由行暫停 屏府將開發寒帶國遊客

屏東縣政府2日率觀光團體前往新加坡參加2日至4日的秋季旅展，搶攻星馬市場。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年8月2日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）中國暫時停發赴台灣自由行通行證，屏東縣政府今天指出，不擔心受單一國家封殺的衝擊，縣府除拓展東北亞、東南亞市場，未來還會轉型、開發寒帶國家及穆斯林遊客。

中國自1日起暫停申請及核發赴台灣自由行通行證，屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，縣府對縣內觀光旅遊非常有信心，屏東一直以來都在推動多元化主題旅遊，依不同國家的風情、喜好推出量身訂做的觀光遊程。

黃國維說，縣府近幾年除拓展東北亞、東南亞市場，未來還會轉型、開拓寒帶國家及穆斯林的遊客，早已擬定應戰策略，不擔心受到單一國家封殺的衝擊。

屏東縣政府去年在新加坡400輛計程車及5輛大型街頭巴士，推出「沒有來過屏東，別說你到過台灣」車體廣告，成功傳遞屏東蔚藍海岸形象。

黃國維表示，為延續去年車體廣告效應，縣府率觀光團體前往新加坡參加2日至4日的秋季旅展，搶攻星馬市場。（編輯：戴光育）1080802