白沙屯居民採野蚵賺外快 巡守隊籲注意颱風

苗栗縣通霄鎮白沙屯沿海地區近日每到傍晚海水退潮時，就湧入許多鄉親挖採野蚵，但颱風即將來襲，巡守隊呼籲採蚵民眾應注意安全。（陳清榮提供）中央社記者管瑞平傳真 108年8月7日

（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯沿海每年農曆7、8月進入野蚵盛產期，數百名居民趁退潮時到沿岸挖採野蚵，為家人帶回美味，還能賺外快，但颱風即將來襲，巡守隊呼籲採蚵民眾應注意安全。

通霄鎮白東巡守隊長陳清榮今天指出，最近這幾天白沙屯沿海地區，每到傍晚海水退潮時，就湧入許多鄉親挖採野蚵，最多達「5、6百人」蔚為奇觀，其中老少都有，甚至有外地遊客慕名而來。

陳清榮表示，野蚵大多附著於沿岸石礫上，民眾挖採除了要穿戴防滑鞋、塑膠手套避免割傷外，也不宜穿著「青蛙裝」，以免遇到漲潮進水、或是踩進窪洞，造成危險。

他說，野蚵和一般飼養的生蚵不同之處，在於鮮美甜度，在地居民大多用來煮湯，只要加一點薑絲就非常美味，因此吸引許多老饕前往採購，1斤要價新台幣200元左右，「功夫較厲害」的鄉親一個傍晚就可賺取數千元，可說不無小補。

陳清榮表示，透過氣象觀測顯示，利奇馬颱風將侵襲台灣，颱風挾帶的風雨可能影響野蚵生長甚至改變沿海地形地貌，他呼籲民眾在颱風警報發布後，就不宜前往挖採野蚵，以避免發生危險。（編輯：翁翠萍）1080807

苗栗縣通霄鎮白沙屯沿海野蚵較一般飼養生蚵更鮮甜，在地居民大多用來煮湯，只要加一點薑絲就相當美味。（陳清榮提供）中央社記者管瑞平傳真 108年8月7日